Diablo 4 Tarihinde Bir İlk! Manga Dünyası ile Birleşiyor

Diablo 4, Japon manga dünyasının karanlık yıldızı Berserk ile güçlerini birleştiriyor. Soulslike oyunların ilham kaynağı olarak da bilinen Berserk, şimdi Diablo'nun evrenine adım atarak oyuna bambaşka bir tat katacak.

Daha önce açıklanan 2025 yol haritasında tanıtılan gizemli bir IP iş birliği vardı ama çoğu kişi Doom'la bir bağ bekliyordu. İlk bakışta alakasız görünen bu crossover, aslında iki evrenin karanlık yapısıyla düşündüğünüzden çok daha uyumlu.

Berserk'ten Guts Karakteri Oyuna Dahil Olacak Mı?

Crossover kapsamında özel etkinlikler, tema kozmetikleri ve belki birkaç dev kılıç görmemiz oldukça olası. Özellikle bu iki evrenin ortak noktası olan vahşet ve gotik atmosfer düşünüldüğünde, oyuncuları tatmin edecek içerikler gelebilir.

Berserk'in baş karakteri Guts, devasa kılıcı ve kana bulanmış geçmişiyle zaten Diablo evrenine ayak uyduracak biri. Mangada hem insanlara hem de şeytani varlıklara karşı acımasızca savaşan bu yalnız paralı askerin hikayesi baz alınıyor.

Guts, Diablo'nun Ruh Taşı'nı alnına çivileyebilecek bir karakter ama yayınlanan kısa animasyon tanıtımında Guts'ın kendisinin yer almıyor oluşu, hikayeye dahil olmayacağını gösteriyor. Tabii şimdilik.

Diablo 4 x Berserk Crossover Fragmanı

Blizzard henüz iş birliğinin tüm detaylarını açıklamış değil ama kısa tanıtım, hayranların dikkatini çekmeyi başardı. Diablo 4 için yenilik arayan oyuncular, bu karanlık birleşmeden çıkacak içerikleri dört gözle bekliyor. Belki doğrudan Guts gelmeyecek ama onun ruhunu taşıyan birkaç "fazladan büyük kılıç" oyunda kendine yer bulabilir.

Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz: