Efsane Oyunlarda %95'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın
Bahar İndirimi kapsamında Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 25 ve Battlefield serisi dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte kampanyanın detayları!
Xbox mağazası üzerinden başlatılan bir kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında EA Sports FC 25, Assassin's Creed Mythology Paketi (Valhalla, Odyssey ve Origins), It Takes Two, Avatar: Frontiers of Pandora, DOOM Anthology ve daha pek çok yapım bulunuyor.
30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 2 bin 199 TL'den 219,90 TL'ye düştü.
Yüzde 90 oranında indirime giren Back 4 Blood: Ultimate Edition ise 999 TL yerine 99,90 TL'ye satılmaya başlandı. Assassin's Creed Mythology Paketi yüzde 80 indirim ile 1.600 TL'den 320 TL'ye düştü.
Amnesia: Collection yüzde 90 indirim ile 195 TL'den 19,50 TL'ye düştü. Yüzde 85 indirime giren Batman: Arkham Collection 307,50 TL yerine 46,12 TL'ye satılmaya başlandı. DOOM Anthology yüzde 60 indirim ile 2 bin 350 TL'den 940 TL'ye düştü.
Xbox Bahar İndirimi'nde Öne Çıkan Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Battlefield 4 Premium Sürümü
|352,50 TL
|17,62 TL
|%95
|Battlefield 2042
|559,99 TL
|55,99 TL
|%90
|Battlefield 1 Revolution
|352,50 TL
|17,62 TL
|%95
|Battlefield Hardline Ultimate Sürümü
|352,50 TL
|17,62 TL
|%95
|Battlefield V
|278 TL
|13,90 TL
|%95
|Ary and the Secret of Seasons
|179 TL
|8,95 TL
|%95
|EA Sports FC 25
|2.899,99 TL
|869,99 TL
|%70
|Borderlands 3
|459 TL
|45,90 TL
|%90
|Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition
|2.199 TL
|219,90 TL
|%90
|Back 4 Blood: Ultimate Edition
|999 TL
|99,90 TL
|%90
|Amnesia: Collection
|195 TL
|19,50 TL
|%90
|9 Monkeys of Shaolin + Ash of Gods + Redeemer: Bundle
|349 TL
|34,90 TL
|%90
|Adam's Venture: Origins
|42,50 TL
|4,25 TL
|%90
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.450 TL
|478,50 TL
|%67
|NBA 2K25
|2.900 TL
|725 TL
|%75
|Red Dead Redemption 2
|469 TL
|117,25 TL
|%75
|Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition
|2.999 TL
|749,75 TL
|%75
|Fallout 76
|350 TL
|87,50 TL
|%75
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|93,50 TL
|%75
|A Way Out
|152,50 TL
|30,50 TL
|%80
|Assetto Corsa
|76,50 TL
|19,12 TL
|%75
|Cities: Skylines - Remastered
|816 TL
|204 TL
|%75