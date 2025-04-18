Efsane Oyunlarda %95'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Bahar İndirimi kapsamında Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 25 ve Battlefield serisi dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte kampanyanın detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Xbox mağazası üzerinden başlatılan bir kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında EA Sports FC 25, Assassin's Creed Mythology Paketi (Valhalla, Odyssey ve Origins), It Takes Two, Avatar: Frontiers of Pandora, DOOM Anthology ve daha pek çok yapım bulunuyor.

30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 2 bin 199 TL'den 219,90 TL'ye düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren Back 4 Blood: Ultimate Edition ise 999 TL yerine 99,90 TL'ye satılmaya başlandı. Assassin's Creed Mythology Paketi yüzde 80 indirim ile 1.600 TL'den 320 TL'ye düştü.

Amnesia: Collection yüzde 90 indirim ile 195 TL'den 19,50 TL'ye düştü. Yüzde 85 indirime giren Batman: Arkham Collection 307,50 TL yerine 46,12 TL'ye satılmaya başlandı. DOOM Anthology yüzde 60 indirim ile 2 bin 350 TL'den 940 TL'ye düştü.

Xbox Bahar İndirimi'nde Öne Çıkan Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Battlefield 4 Premium Sürümü 352,50 TL 17,62 TL %95
Battlefield 2042 559,99 TL 55,99 TL %90
Battlefield 1 Revolution 352,50 TL 17,62 TL %95
Battlefield Hardline Ultimate Sürümü 352,50 TL 17,62 TL %95
Battlefield V 278 TL 13,90 TL %95
Ary and the Secret of Seasons 179 TL 8,95 TL %95
EA Sports FC 25 2.899,99 TL 869,99 TL %70
Borderlands 3 459 TL 45,90 TL %90
Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition 2.199 TL 219,90 TL %90
Back 4 Blood: Ultimate Edition 999 TL 99,90 TL %90
Amnesia: Collection 195 TL 19,50 TL %90
9 Monkeys of Shaolin + Ash of Gods + Redeemer: Bundle 349 TL 34,90 TL %90
Adam's Venture: Origins 42,50 TL 4,25 TL %90
Avatar: Frontiers of Pandora 1.450 TL 478,50 TL %67
NBA 2K25 2.900 TL 725 TL %75
Red Dead Redemption 2 469 TL 117,25 TL %75
Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition 2.999 TL 749,75 TL %75
Fallout 76 350 TL 87,50 TL %75
Mafia: Trilogy 374 TL 93,50 TL %75
A Way Out 152,50 TL 30,50 TL %80
Assetto Corsa 76,50 TL 19,12 TL %75
Cities: Skylines - Remastered 816 TL 204 TL %75

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