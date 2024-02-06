Diablo IV Oyun Sonu Zindanı Beklenenden Daha Geç Çıkacak!

Diablo IV oyun sonu zindanı Gauntlet ve ilgili liderlik tablosu, geliştiricinin üzerinde çalışmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğundan, daha önce duyurulduğu gibi önümüzdeki hafta yayınlanmayacak.

Serinin genel müdürü Rod Fergusson, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı gönderide geliştiricinin birkaç şeyi düzeltmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğundan, beklenen oyun sonu etkinliğinin daha önce duyurulduğu gibi 13 Şubat'ta yayınlanmayacağını doğruladı.

Neyse ki bu büyük bir gecikme olmayacak çünkü Gauntlet zindanı halen 3. sezonda yayınlanma yolunda ilerliyor.

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Rod Fergusson yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Gauntlet ve liderlik tabloları hakkındaki heyecanı görmek harika. Sezon 3 için halen ilerleme kaydediyoruz ancak birkaç şeyi cilalamak için biraz daha zaman ayırmaya karar verdik, bu nedenle yakın tarihli bir podcast'te bahsettiğim gibi 13 Şubat'ta başlamayacak. Daha fazla detayı ve yeni tarihi yakında paylaşacağız.”

Diablo IV'ün şu anki sezonu, yeni mekaniklerin yanı sıra tamamen özelleştirilebilen bir yapay zeka Seneschal arkadaşı sunan Season of the Construct'tır.

Sezonun başlangıcında, yeni yoldaş pek yardımcı olmamıştı, ancak birden fazla yama onu deneyime çok daha değerli bir katkı haline getirdi.

Son olarak Diablo IV şu anda PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One platformlarında mevcut olduğunu hatırlatalım.