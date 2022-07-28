Diablo Immortal'dan Büyük Başarı

2018'in başlarında Blizzard'ın en çok sevilen oyun serilerinden olan Diablo'nun mobil platforma geleceği duyurusu, serinin bazı sevenlerini üzse de Diablo heyecanını mobilde de yaşamak isteyenler için muhteşem bir fırsat gibi görünüyordu. Haziran ayının başında Google Playstore ve Appstore'da yerini alan Diablo Immortal, ilk iki ayda 100 milyon dolar kazandı.

Microsoft'un Activision-Blizzard satın alma girişimiyle ilgili detaylar hala devam ederken firmanın ilk defa ciddi bir şekilde el attığı mobil platformda böylesine büyük bir başarı yakalaması, oyun camiasını şaşkına uğrattı. Oyun içi ödemelerden elde edilen bu kazanç, Blizzard'ın mobil dünyaya daha fazla yatırım yapmasıyla sonuçlanabilir. Oyunun başarısıyla birlikte Microsoft'un bu satın alımın arkasındaki mobil oyun gücüne güvendiği ortaya çıktı. Şu an en çok kazandıran oyun sektörleri arasında mobil oyunlar büyük bir paya sahip. Düzenli olarak para gelirinin sağlanabildiği ve büyük çaplı oyunlara kıyasla çok daha ucuz maliyetlere sürdürülebilen mobil oyunlar, şu an firmaların en önem verdiği projeler arasında yer alıyor.

Yalnızca İki Ayda En İyilerin Arasına Girdi!

Diablo Immortal'ın iki ayda elde ettiği 100 milyon dolarlık kazanç, onu PUBG: Mobile, RAID: Shadow Legends gibi devlerin olduğu listeye taşıdı. Verilere göre Diablo Immortal, dünya çapında en çok kazanan 13. oyun konumunda. 25 Temmuz'da Çin'de lansmanının yapılmasıyla birlikte ülkede en çok gelir getiren oyunlar arasına giren Diablo Immortal, rakiplerini geride bırakarak PUBG: Mobile'ın arkasında ikinci koltuğa oturdu. Şu an mobil platformlarda yer alan en iyi MMORPG'ler arasında gösterilen oyunun önümüzdeki aylarda da yükselen başarısının devam etmesi bekleniyor.