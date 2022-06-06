Diablo Immortal Hangi Samsung ve Xiaomi Telefonlarda Desteklenmiyor?

Blizzard'ın dev markalarından Diablo'nun hem mobil hem PC için geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren oyunu Diablo Immortal, çıkışıyla birlikte milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yaptı ancak her oyunda olduğu gibi beraberinde bazı sorunlarla geldi. Özellikle Android sürümlerde fazlasıyla yaşanan uyumluluk sorunu birçok oyuncunun oyunu indirememesine yol açıyor.

Samsung'un Exynos işlemcili telefonların yanı sıra Xiaomi cihazlara sahip oyuncular Google Play'de oyunun sayfasında "cihazınız bu sürümle uyumlu değil" ibaresiyle karşılaştılar. Özellikle de son dönemin çıkan telefonlarında yaşanan bu problem oyuncuların anlam veremediği bir durum oldu. Keza destekleniyor olsa bile oyunda stabil performans alamayan kullanıcılar da mevcut. Blizzard konuya hızla el attı ve Exynos işlemcili telefonlarda yaşanan problem için sorunları araştırmaya başladıklarını belirtti.

Xiaomi tarafında da durum aynı. Tüm gereksinimler karşılanıyor olmasına rağmen Xiaomi kullanıcıları da Google Play'de "cihazınız bu sürümle uyumlu değil" yazısıyla karşılaşıyor. Xiaomi telefonlarında yaşanan sorunla da ilgili Blizzard gerekli araştırmaları yaptığını açıkladı.

Peki bu sorunlardan en çok hangi telefonlar müzdarip? Şu ana dek forumlardan iletilen raporlar doğrultusunda Diablo Immortal'a sistem gereksinimleri yeterli olmasına rağmen "cihazınız bu sürümle uyumlu değil" ibaresiyle karşılaşan telefonlar şu şekilde:

Diablo Immortal 'Cihazınız Bu Sürümle Uyumlu Değil' Hatası Alan Samsung Telefonlar

Galaxy A12

Galaxy A13

Galaxy A21s

Galaxy A51 5G

Galaxy A Quantum

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10 5G

Galaxy Note10+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy F12

Galaxy F62

Galaxy M12

Galaxy M13

Galaxy M62

Galaxy XCover 5

Diablo Immortal 'Cihazınız Bu Sürümle Uyumlu Değil' Hatası Alan Xiaomi Telefonlar

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 11

Peki siz de benzer bir sorun yaşıyor musunuz? Sorununuzu ve yaşadığınız telefonu aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.