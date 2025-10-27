Netflix, Steam, Spotify ve Dahası! Hepsine Zam Gelebilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasını öngören bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Bu, birçok popüler servise zam gelmesine yol açabilir. İşte ayrıntılar...

MHP'den Dijital Vergi Düzenlemesi Teklifi

Dijital Hizmet Vergisi, dijital ortamda satılan veya sunulan her türlü sesli, görsel ya da dijital içeriği (oyunlar, müzik, videolar, uygulamalar vb.) kapsıyor. Şu anda yüzde 7,5 olarak uygulanan bu vergi, yeni teklife göre yerli olmayan dijital platformlarda yüzde 12,5’e yükseltilecek. Yerli platformlarda ise mevcut yüzde 7,5 oranı korunacak.

Bu düzenlemenin amacı BluTV, Exxen, Gain ve Fizy gibi Türk şirketlerine ait dijital hizmetlerin pazarda rekabet gücünü artırmak ve yerli girişimleri teşvik etmek olarak belirtiliyor.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda ülkemizde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix, Disney+, Spotify, Apple Music, YouTube Premium, Deezer ve iCloud gibi servislerin yanı sıra Steam ve Epic Games Store gibi platformlarda da fiyat artışları yaşanabilir.

Tabii bu fiyat artışlarının dolaylı yoldan gerçekleşmesi bekleniyor. Zira Dijital Hizmet Vergisi, şirketlerden alınan bir vergi. Şirketlerse bu ek maliyeti kullanıcılara yansıtabilir.

Kanun Teklifi Ne Zaman Resmileşecek?

Milletvekili İsmail Özdemir’in kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuş olması teklifin hemen yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. Yasalaşma süreci birkaç aşamadan oluşacak ve her adımın tamamlanması gerekecek.

Öncelikle teklif konusuna göre ilgili komisyona gönderilecek. Bu komisyonda uzman milletvekilleri tarafından detaylı bir inceleme yapılacak, gerekli görülmesi halinde maddelerde değişiklikler yapılacak ve teklif, oylamanın ardından Genel Kurul’a sevk edilecek.

Genel Kurul aşamasında teklif gündeme alınarak milletvekillerinin oyuna sunulacak. Görüşmeler sırasında her madde tek tek ele alınacak ve kabul edilmesi halinde teklifin tümü oylanarak karara bağlanacak. Meclis tarafından kabul edilen kanun daha sonra Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilecek.

Cumhurbaşkanı, kanunu uygun bulursa onaylayarak Resmî Gazete’de yayımlanmasını sağlayacak. Ancak uygun görmediği durumlarda teklifi bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderebilecek. Kanun, Resmî Gazete’de yayımlandığı gün veya kanunda belirtilen özel bir tarihte yürürlüğe girecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.