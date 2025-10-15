League of Legends'a Zam Geliyor! RP Fiyatları Artacak

Riot Games, League of Legends'a zam geleceğini duyurdu. Zaman zaman küresel fiyatlandırmaları gözden geçirerek kur dalgalanmaları gibi nedenlerden dolayı Türkiye'deki fiyatlandırmasında değişikliğe gitmek zorunda kaldığını belirten şirket, RP fiyatlarının belirlenen tarihten itibaren artacağını açıkladı.

League of Legends'ın RP Fiyatları Ne Zaman Artacak?

League of Legends, 30 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'deki RP fiyatları arttıracak. 16 Ekim yani yarından başlayarak 30 Ekim'e kadar tüm satın alımlarından elde edilecek bonus RP miktarı, Türkiye'ye özel olarak ikiye katlayacak. Örneğin 1275 RP ve 105 bonus RP elde etmeniz gereken paketten 1275 RP ve 210 bonus RP elde edeceksiniz.

RP fiyatlarında 30 Ekim itibarıyla yüzde 34'lük bir ücret artışı yaşanacak. Bu tarihten itibaren League of Legends'ın güncel RP fiyatları şu şekilde olacak:

575 RP: 155 TL

155 TL 1275 RP ve 105 Bonus RP: 340 TL

340 TL 2525 RP ve 275 Bonus RP: 675 TL

675 TL 4025 RP ve 475 Bonus RP: 1075 TL

1075 TL 5750 RP ve 750 Bonus RP: 1550 TL

1550 TL 11525 RP ve 1975 Bonus RP: 3100 TL

3100 TL 28225 RP ve 5275 Bonus RP: 7550 TL

7550 TL 49550 RP ve 10650 Bonus RP: 13500 TL

Bu arada Legends of Runeterra'nın para birimi olan LoRa'nın fiyatlarında da yüzde 26'lık bir artış meydana gelecek. RP zammı ile aynı tarihte geçerli hâle gelecek olan bu fiyat artışından sonra güncel LoRa fiyatları şu şekilde olacak:

475 LoRa: 155 TL

155 TL 950 LoRa ve 50 bonus LoRa: 310 TL

310 TL 1900 LoRa ve 150 bonus LoRa: 620 TL

620 TL 3325 LoRa ve 325 bonus LoRa: 1085 TL

1085 TL 4750 LoRa ve 600 bonus LoRa: 1550 TL

1550 TL 9525 LoRa ve 1475 bonus LoRa: 3100 TL

League of Legends'ta RP Ne İşe Yarar?

RP, League of Legends'ın oyun içi para birimi. Oyuncuların maçlarda avantaj elde etmesini sağlamıyor ancak özel kostüm, ifade, profil resimleri ve totemleri doğrudan almayı mümkün hâle getiriyor. Ayrıca normalde mavi öz kullanarak alabileceğiniz şampiyonlara da direkt sahip olabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak isim değiştirme gibi avantajlar kazanıyorsunuz.

Legends of Runeterra'da LoRa Ne İşe Yarar?

LoRa, Legends of Runeterra'nın oyun içi para birimi. Kart görünümleri de dahil olmak üzere pek çok kozmetik öge satın almanıza imkân tanır. League of Legends'ın RP sistemine benzer şekilde LoRa da oyun içinde doğrudan bir avantaj elde etmenizi sağlamaz. Bunun yerine sadece özelleştirme için kullanabileceğiniz mağaza ögelerini almanıza yardımcı olur.