Dijital Mars Evi NFT Olarak 512.000 Dolara Satıldı

Dijital Mars Evi'nin NFT satışı sosyal medya gündeminde. NFT'ler artık mimari ve gayrimenkul alanına girmiş durumda. Sanatçı Krista Kim, dijital olarak tasarladığı Mars House eserini NFT olarak 288 Ether karşılığında sattı.

Bir sanatçı, 'Mars Evi' adlı dünyanın ilk dijital evini 500.000 dolardan fazla paraya NFT olarak sattı.

Mars House'un arkasındaki sanatçı Krista Kim, genellikle video oyunları oluşturmak için kullanılan yazılım yardımıyla sanal Mars evi tasarladı.

Sanatçı tarafından oluşturulan ev, sanal gerçekliğin yardımıyla kullanıcıların hayali bir Mars atmosferi yaşamasına izin veriyor. Fütüristik bir ev deneyimi yaşatan bu projenin tamamen sanal olduğunu ve sadece dijital dosyalarda tasarlandığını özellikle belirtmek gerekiyor.

Sanat eseri, değiştirilemez jeton pazar yeri olan Super Rare'de satıldı. Bilmeyenler için NFT, benzersiz bir dijital öğeyi temsil eden blok zincirinde depolanan veri birimidir.

Mimarlık ve tasarım dergisi Dezeen'e konuşan sanatçı Kim, evin bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Sanatçı, gelecekte Mars House gibi sanat eserlerinin, kullanıcıların sanal arazi alıp satabilecekleri SuperWorld gibi uygulamalarda artırılmış gerçeklik ortamları oluşturmak için kullanılabileceğine inanıyor.

Dergiye konuşan Krista Kim, "Mars House, gerçek çevremize aktarılabileceği ve başkalarıyla birlikte eğlence fırsatı sunduğu için geleceğe hazır" dedi.

Mars House is the first Digital NFT House in the world now exclusively on @SuperRare music by Jeff Schroeder (Smashing Pumpkins) #nftart #nftrealestate #nftartist #cryptoart #cryptoartist https://t.co/2Qwbh38hzC pic.twitter.com/Gf5aK76MT2