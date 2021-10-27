Dijital Türk Lirası 2022 Yılında Kullanıma Sunulacak

Bir süredir geliştirme aşamasında olduğunu duyduğumuz blokzincir tabanlı dijital Türk lirası, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2022 yılında uygulamaya konulacak. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK ortaklığındaki çalışma ile ortaya konan Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin birinci faz pilot bulguları doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı ileri pilot testler gerçekleştirilecek.

Dijital Türk Lirası 2022 Yılında Geliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kısa bir süre önce Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK-BİLGEM ile Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu kurduğunu açıklamıştı. Bu platform dijital lira için tüm geliştirme ve test aşamalarının gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ise dijital Türk lirası platformunun diğer sistemlerle nasıl entegre edilebileceğine yönelik çalışmalara işaret ediyor. Ayrıca bir süredir yürütülmekta olan Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi kapsamında elde edilecek olan birinci faz pilot bulgularının, önümüzdeki senenin başlarında kamuya açık bir şekilde yayınlacağını belirtiliyor.

Şu anda dijital para birimi alanında öncülük eden ülkelerden birisi olan Çin, piyasaya sürdüğü dijital yuan kullanımını her geçen gün artırmaya yönelik adımlar atıyor. Türkiye'nin bu programdaki hedefleri başarılı bir şekilde gerçekleşirse, dijital para birimine yönelik adımlar atan pek çok merkez bankasının önüne geçmiş olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu hakkında yaptığı açıklamalar sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TCMB, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır.

Bu doğrultuda Merkez Bankası; Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK-Bilgem ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır."