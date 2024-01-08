Cezaevinde Olan Dilan Polat'ın Yeni Güzellik Merkezi Şubesi Açıldı!

Son zamanlarda gündemden adı eksilmeyen Dilan Polat'ın adına yeni bir güzellik merkezi şubesi açıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat'ın adına işletilen güzellik merkezlerin devlet kontrolüne geçeceği haberlerinin ardından bugün yeni bir Dilan Polat güzellik merkezi şubesinin açılışı gerçekleşti.

Soruşturma ve dava süreci hâlâ devam ediyor olsa da Polat çiftine ait şirketlerin faaliyetleri devam ediyor.

Yeni Şube İstanbul'un Kâğıthane Semtinde Açıldı

Şaşaalı bir törenle gerçekleştirilen yeni şube açılışı İstanbul'un Kâğıthane semtinde gerçekleşirken, açılışta Dilan Polat'ın "Enerci" şarkısı çalındı. Açılışta Engin Polat'ın annesi Şükran Polat da yer aldı.

Büyük bir izdihama neden olan açılışta yer alan yeni şube yöneticisi, açılışla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz TMSF yönetiminde marka kaldığı yerden devam ediyor. Bugün de bu açılış bunun göstergesidir. Marka hiç problemsiz hizmetine devam ediyor."

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