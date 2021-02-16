Dinozorların Yok Olma Nedeni Jüpiter Olabilir!

Bilim insanları, Chicxulub kraterinin oluşmasına sebebiyet veren büyük bir asteroidin 66 milyon yıl önce Dünya'yı büyük ölçüde değiştirmesine ilişkin yaptığı çalışmada dinozorların yok olma nedeni hakkında yeni ipuçları keşfetti. Uzmanlara göre dinozorların ölümünün arkasında Jüpiter olabilir. Araştırma hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Dinozorların Yok Olma Nedeni Aslında Jüpter mi?

Bilim insanları, Meksika yakınlarındaki Chicxulub kraterinden sorumlu büyük asteroidin 66 milyon sene önce Dünya'yı büyük ölçüde etkilemesinin ardından dinozor türlerinin çoğunun neslinin tükendiğine dair uzun bir zamandır yaygın inanışlar bulunuyor. Yeni bir teori ise bazı bilim insanlarının Tyrannosaurus'un Dünya'daki varlığının bir asteroit yüzünden sona erdiğine inandığını ve bunun arkasındaki en önemli sebebin ise Jüpter olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre Jüpiter gök taşını atma fırsatını kaçırmadı ve bunun sonucunda gök taşının yeni hedefi Dünya oldu. Jüpiter, gaz devi gezegenlerden bir tanesidir ve onun yer çekimi kuvveti, araştırmacılara göre gök taşının rotasının değişmesine neden oldu. Bunun sonucunda ise asteroidin yeni hedefi Dünya oldu.

Çarpışmadan önce gök taşı parçalara ayrıldı ve gezegenimize yalnızca küçük bir parçası düştü. Bu küçük parça yaklaşık olarak 80 kilometre genişliğindeydi. Gezegenimizde ortalama olarak 20 ya da 30 kilometre derinlikte bir krater oluşmasına yol açtı.

Çarpışma o kadar şiddetliydi ki Dünya'da büyük bir tahribata yol açtı. Tsunamiye neden oldu, orman yangıları meydana geldi ve yoğun bir is Dünya'nın çevresini kapladı. Bu küresel felaketin sonucunda dinozorların çoğunun nesli tükendi ve dinozor çağı da böylelikle sona erdi.

Peki, asteroit nereden geldi? Bilim insanları, geçmişte Jüpiter ve Mars arasından geldiğine inanıyordu ancak son araştırma bunun çok da olası olmadığını gösteriyor. Bilim insanları, kraterde bulunan ve daha büyük boyuttaki diğer asteroidlerin çarptığı yerde bulunan birikintilerin kimyasal yapısından ötürü güneş sistemimizin çevresinde yer alan Oort bulutundan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

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