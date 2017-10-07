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Discord'a Ekran Paylaşma ve Görüntülü Sohbet Özelliği Geldi

Ömer Dursun
Ömer Dursun Yazılım
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Kısa zaman içerisinde bir hayli popüler hale gelen Discord, güncelleme almaya devam ediyor. Şirket tarafından yeni gelen videolu görüşme ve ekran paylaşımı özelliği kullanıcılardan bir hayli beğeni toplamayı başardı.

Özellikle oyuncular arasında kullanımı yaygın olan Discord uygulaması, kullanıcılarının isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. Ağustos ayında test edilmeye başlayan iki güzel özellik birkaç gün önce kullanıcılara güncelleme olarak dağıtılmaya başlandı. İlk gelen yorumlara göre, yeni özelliklerin beğenildiğini söyleyebilirim. Ayrıca şirket tarafından paylaşılan  güncelleme notlarında "kendi yüz veya ekran piksellerinizi bir başka kişinin göz pikselleri ile paylaşabilirsiniz." açıklamasının da bir hayli dikkat çektiğini belirteyim.

Ekran paylaşımı güncellemesi sayesinde bir grup konuşmasında yer alan on kişiye ekranınızı paylaşabilirsiniz ve "görüntü içi görüntü” özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, diğer kanalları gezmeye devam ederken, arkadaşlarınız ile video görüşmenizi sürdürebilme imkanınız bulunuyor.

Yeni gelen güncellemelerin haricinde uygulama içi hata çözümlerini de beraberinde getiren Discord'un, ortalama 45 milyon kullanıcı sayısıyla en büyük rakipleri Skype ve TeamSpeak’e yaklaşmaya başladığını da belirteyim.

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