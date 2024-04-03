Discord'un Paylaştığı Video, GTA 6 Fragmanını 8'e Katladı: YouTube İzlenme Rekoru Kırıldı!

YouTube videolarındaki rekor izlenme sayılarının genellikle MrBeast'e ait olduğunu duymaya oldukça alışkınız. MrBeast, haricinde GTA 6'nın fragmanın da kısa sürede yüksek izlenme sayılarına sahip olması uzunca bir süre konuşulmuştu.

GTA 6'nın fragmanının 74 milyondan fazla izlenmesi MrBeast'in geçen sene paylaşmış olduğu ve 60 milyon izlenme alan bir videosunu da geride bırakmıştı. Şimdi ise YouTube tarihinin rekoru kırılmış oldu. Şu an zirveye Discord'un 1 Nisan için paylaştığı video yerleşti.

Discord'un Videosu Ne Kadar İzlendi?

Hem şirketlerin hem bireysel kullanıcıların hem de oyuncuların tercih ettiği mesajlaşma uygulaması bugün milyonlarca kullanıcıya sahip. Discord, Pazartesi günü 1 Nisan için "Ganimet Kutuları" özelliğiyle kullanıcılarını karşıladı.

Bu özellik kullanıcıların karşısına çıkarken şirket aynı zamanda YouTube üzerinde bu özelliği duyuran bir video yayınladı. Özellik Discord kullanıcılarının karşısına çıkmış ve kullanılabilir gibi görünse de aslında bu sadece 1 Nisan şakasıydı. Şu an bakıldığında "Ganimet Kutuları" özelliği platformda mevcut değil.

Sadece 18 saniyelik video, 24 saat içinde 1 milyardan fazla görüntülenme alarak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Videonun bu kadar kısa süre içerisinde milyarlarca izlenme alması, platformun mevcut popüleritesine de artırabilir.

Bu kadar yüksek bir izlenmeye ulaşan videoyu yakın zamanda sollayabilecek yeni bir videonun olabileceğine pek mümkün bakılmıyor. Şu an güncel olarak 1.407.643.634 görüntülenmeye sahip videoya 12.935 yorum ve 114 bin beğeni gelmiş.