Discord'un Yeni Politikası Aşı Karşıtı Grupları Hedef Alacak!

Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, Discord'un sağlıkla ilgili yanlış bilgilendirme, platform dışı davranışlar ve nefret söylemiyle mücadele etmek için politikalarını ve topluluk yönergelerini elden geçirdiğini duyurdu. Bu güncelleme yaklaşık iki yıldır Discord için ilk büyük politika güncellemesi ve organize şiddete katılan, zararlı aşı karşıtı materyal yayan veya diğer Discord kullanıcılarını nefret söylemiyle taciz eden grupları veya bireyleri hedef almak için tasarlandı. İşte detaylar!

Discord Aşı Karşıtlarına Nefes Aldırmayacak

İki yıllık bir pandemiden sonra Discord, sağlıkla ilgili yanlış bilgilerle ilgili politikalarını daha net hale getiriyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek yeni topluluk yönergelerinde Discord, kullanıcıların "Discord dahilinde fiziksel veya toplumsal zarara yol açması muhtemel yanlış veya yanıltıcı bilgiler paylaşamayacaklarını" söyledi. Buna fiziksel altyapıya zarar verebilecek, başkalarının yaralanmasına ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek içerikler dahil.

Değişiklik, ciddi şekilde yanıltıcı sağlık bilgileri yayınlayan ve tanıtan aşı karşıtlarını açıkça hedef alıyor ancak bu, tüm aşı karşıtı kişilerin platformdan uzaklaştırılacağı anlamına gelmiyor. Discord'un Baş Hukuk Görevlisi Clint Smith, The Verge ile yaptığı röportajda, "Örneğin birisi Discord'da çamaşır suyu içerseniz vücudunuz koronavirüsten kurtulur diye paylaşımda bulunursa, bu yoruma müdahale edilir. Tıbbi fikir birliği, bunu COVID tedavisi olarak desteklemiyor ve bu tavsiyeye uyan herkes için yüksek bir zarar olasılığı var." açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte Smith, birisinin vücuda zararı olmayan bir yöntemi paylaşması durumunda, bunun Discord'un önlem alacağı bir şey olmadığını söylüyor. Smith, "Mesela kristaller ve kristallerin iyileştirici gücü tıbbi konsensüs tarafından desteklenmiyor, ancak kullanıcılarımıza zarar verme riski de çok düşük, bu nedenle kristallerle ilgili bu açıklamada, harekete geçmemiz beklenemez." dedi.

Ne zaman harekete geçeceğine karar verirken Discord, mesajların bağlamını, doğrudan zarar verme olasılığını, bir posterin başkalarını ikna etme veya aldatma niyetini ve bir grup veya posterin Discord politikalarını tekrar tekrar ihlal etme geçmişi olup olmadığını tartacağını söylüyor. Discord kullanıcıları, hizmetteki herhangi bir mesaja sağ tıklayıp şikayet düğmesine basarak bu tür içerikleri şikayet etmeye devam edebilecekler.

Benzer şekilde Discord, kullanıcıları platform dışında gerçekleştirdikleri zararlı davranışlar için de cezalandıracak. İlgili davranışlar, şiddet içeren kuruluşlara üyeliği, olaylara veya yerlere yönelik inandırıcı şiddet tehditlerinde bulunmayı ve çocukları herhangi bir şekilde cinselleştiren gruplara ait topluluklara üye olmayı kapsıyor. Discord, platform dışı davranışları organize şiddet ve reşit olmayanları cinselleştirmeyi “en yüksek zararlı kategoriler” ile tanımlıyor.

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