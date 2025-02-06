Disney+, 2024'te 700.000 Abone Kaybetti Ama Yine de Para Kazandı

Disney, 2024'ün son üç ayında ne kadar para kazandığını açıkladı. Moana 2 gibi başarılı projelerle gelirini rekor seviyede artıran şirket, buna rağmen Disney+ cephesinde 700 bin kaybetti. Marvel, Star Wars ve Pixar yapımlarına rağmen bu düşüşü yaşayan şirket, Netflix'in aynı dönemde 19 milyon yeni abone kazandığı düşünüldüğünde oldukça kötü bir tablo çizdi. İşte detaylar!

Disney, 2024'ün Son Üç Ayında Ne Kadar Para Kazandı?

Disney, 2024’ün son çeyreğinde bünyesindeki bütün operasyonlardan 24.69 milyar dolar gelir elde etti. Bu miktar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir artış anlamına geliyor. Elbette ki bu paranın tamamı Disney'in kasasına girmedi.

Oldukça yüksek maliyetlere sahip olan şirket 2,55 milyar dolar kar açıkladı. Disney’in bu performansında, gişede 1 milyar doları aşan “Moana 2” filminin büyük bir etkisi oldu. Yakın zamanda ülkemizde zamlanması ile gündeme gelen Disney+ ise oldukça kafa karıştırıcı bir performans sergiledi.

Disney+, 2024'ün son çeyreğinde 700.000 abone kaybetti. Buna rağmen, platform toplam abone sayısını 124,6 milyon olarak korumayı başardı ve şirketin karlı birimlerinden biri olarak dikkat çekti. Rakibi Netflix ise aynı dönemde Squid Game'in de etkisiyle 19 milyon yeni abone kazandı ve toplam abone sayısını 300 milyona çıkardı.

Bu düşüşün arkasındaki en büyük gerekçe olarak ise içerik sayısındaki düşüş gösterildi. Disney+, aralarında Marvel be Star Wars'un da bulunduğu pek çok popüler markaya sahip. Ancak şirket, maliyetleri düşürmek adına orijinal dizilerinin sayısını azalttı. Mevcutların da kalitesi beklentilerin altında kalınca düşüş kaçınılmaz oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney+ mi yoksa Netflix mi parasını daha çok hak ediyor. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.