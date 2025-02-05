Bakan Işıkhan Duyurdu: 14 Gün Çalışan Öğrenci 15 Bin TL Maaş Alacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili soruları yanıtladı. Yapılan açıklama ile bilrikte üniversite öğrencilerine maddi açıdan destek sağlayacak programın detayları belli oldu.

Öğrenciler İŞKUR Gençlik Programında Ne Kadar Kazanacak?

İŞKUR Gençlik Programında öğrencilere maddi destek sağlayacaklarını söyleyen Bakan Işıkhan, programa katılan gençlere günlük 1.083 TL ödeme yapacaklarını belirtti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz."

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Tarihi

İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, başvuruların bir hafta sonra başlayacağını açıkladı.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Nasıl Yapılır?

Belirlenen şartı karşılayan öğrenciler İŞKUR'un resmî web sitesindeki Gençlik Programı sayfası üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin sigortaları bakanlık tarafından karşılanacak.