Disney Plus Beauty and the Beast’i Süresiz Bir Tarihe Erteledi!

Beauty and the Beast prequel serisi artık Disney Plus'ta planlandığı gibi ilerlemiyor. Kaynaklara göre, live-action müzikal şov, yaratıcılık ve zamanlama sorunları nedeniyle belirsiz bir süreliğine ertelendi. Gösterinin bu yaz Avrupa'da çekime başlaması gerekiyordu. İşte detaylar!

Beauty and the Beast Ertelendi

Gelen bilgilere göre gösterinin kadrosunun neden olacağı zamanlama sorunları ve zaman kısıtlamaları göz önüne alınarak ertelenme kararı alınmış. Erteleme haberi, Rita Ora'nın gösterinin kadrosuna katılacağının açıklanmasından birkaç gün sonra geldi. Ocak ayında "Hawkeye"ın yıldızlarından Fra Fee'nin diziye katılacağı da bildirilmişti. Dizi, Haziran 2021'de yayıncı tarafından duyurulmuştu.

Luke Evans ve Josh Gad, 2017 canlı aksiyon “Beauty and the Beast” filminden sırasıyla Gaston ve LeFou (Louie) rollerini yeniden canlandıracaklardı. Ayrıca, yeni yetenek Briana Middleton, Louie'nin üvey kız kardeşi Tilly'yi oynayacaktı.

Canavar ve Belle'nin romantizminden yıllar önce ikonik “Güzel ve Çirkin” krallığında geçen dizi, geçmişinden gelen şaşırtıcı bir vahiy gün ışığına çıktıktan sonra Tilly ile yola çıkan Gaston ve LeFou'yu takip edecek ve üçlüyü beklenmedik bir maceraya atılmasını ele alıyor olacak. Disney Plus, “Güzel ve Çirkin” dizisini sekiz bölümlük sezonlara ayırmayı planlıyordu.

Gad, Edward Kitsis ve Adam Horowitz tarafından yönetilen ve yazılan dizinin ertelenme haberi birçok hayran tarafından üzüntüyle karşılandı. Evans, başrolün yanı sıra yönetici yapımcılardan biri olacak. Liesl Tommy ilk bölümün yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenecekti. Proje aynı zamanda baş yapımcı olarak görev yapan efsanevi besteci Alan Menken'in orijinal film müziğini de içerecek.

İlk bölümün sözleri Glenn Slater'a ait. ABC signature, ileride çekilecek olası sezonların stüdyosu olacak. Rita Ora'nın kadroya katılmasıyla ertelenen dizinin henüz ne zaman tekrar çekimlere başlanacağı bilinmiyor. Ayrıca Luke ve Rita da dahil olmak üzere planlanan oyuncu kadrosunun değişip değişmeyeceği de merak edilenler arasında.

Beauty and the Beast Hakkında: Güzel ve Çirkin, çirkin bir yaratığa dönen bir prens ve onun tarafından alıkonulan genç bir kızın hikayesini anlatyor. Yaşlı bir dilenci genç bir prense bir gül verir ve karşılığında bir gecelik konaklayacak yer ister. Fakat prens dilenciyi reddeder. Dilenci bunun karşılığında prensi lanetler ve onu çirkin bir yaratık olan Beast'e, hizmetçilerini ise mobilyaya çevirir.

Yaşlı dilenci prense sihirli bir ayna ve bir adet gül bırakarak 25 yaşına kadar gerçekten sevmeyi ve sevilmeyi öğrenirse bu lanetin ortadan kalkacağını söyler. Yıllar sonra Belle isimli güzeller güzeli bir genç kız ve babası Maurice çıktıkları bir yolculuk esnasında ormanda yollarını kaybederler ve kendilerini lanetli bir şatonun önünde bulurlar.

Bu şato Beast'e aittir ve bu çirkin yaratık Belle'i alıkoyar. Belle bu lanetli yerden kurtulmak için mücadele ederken yıllardır süren büyük sırları öğrenecektir. Animasyon tarihinin en iyi birkaç yapıtından biri olan film, Disney'den çıkan peri masallarının en değerlilerinden biri. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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