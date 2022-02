Iron Man Marvel Sinematik Evrenine Geri Dönüyor!

Robert Downey Jr.'ın Avengers: Endgame savaşının zirvesinde kendini feda edeceğini biliyorduk. Infinity Saga'nın destansı sonunda karakterimiz kahramanca bir ölüm ile bizlere veda etti. Black Widow (Scarlett Johansson) ve Captain America'yı (Chris Evans) özleyeceğimiz gibi, gelecek filmlerde de Tony Stark'ı özleyeceğiz ama aynı film bize Iron Man'in dönüşünü mümkün kılacak bir açığı da verdi. Iron Man Marvel Sinematik Evrene geri dönüyor. İşte detaylar!

Iron Man Marvel Sinematik Evrenine Tekrar Katılıyor

Film, sevilen karakterlerimizin varyantlarının gelecekteki filmlerde görünebileceğini göstererek çoklu evreninin kapılarını açtı. Sonuçta, Endgame'deki Loki (Tom Hiddleston) ve Gamora (Zoe Saldana) varyantları farklı zaman çizelgelerinden geldi. Ardından Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ı duyurdu. Çoklu evrenler 4. Aşama'nın ana teması olacak.

Loki, What If…? ve No Way Home çoklu evreni keşfetmemize olanak sağlayan filmlerdi. Doctor Strange 2, diğer gerçekliklerden çok sayıda varyant da dahil olmak üzere çoklu evrene başka bir derinlemesine bakış sunacak. Üstelik, Iron Man çoktan MCU'ya geri döndü; sadece kaçırdık - ya da büyük ölçüde görmezden geldik.

Aşağıdaki çılgın sızıntı gerçek bilgilere dayanıyorsa, RDJ'nin ikonik Tony Stark rolüne ilk dönüşünü yapacağı filmi zaten biliyoruz. Başka bir deyişle, sızıntı doğruysa aşağıdan büyük spoiler gelebilir. Okumak istemıyorsanız lütfen bu haberin devamını okumayınız.

Söylentilere göre, Marvel'in farklı bir süper kahraman grubu üzerinde çalışıyor olabileceği iddia edildi. Söz konusu süper kahraman grubu Illuminati, Downey Jr.'ın oynayabileceği farklı bir Iron Man karakterini içerebilir.

Ayrıca evrene katılacak bir başka Iron Man karakteri de Tom Cruise. RDJ'nin Iron Man'e dönüşüne geçmeden önce, Tom Cruise'dan nasıl bir Tony Stark deneyimi yaşayabileceğimize bir bakalım. Sızıntıya göre, aktör Iron Legion Timeline'ın Tony Stark versiyonunu oynuyor. Tony'nin bu versiyonu biraz deli, sadece bir peygamber olduğunu iddia etmekle kalmıyor, aynı zamanda 3 Sonsuzluk Taşına sahip. Tanıtılma şekli, Örümcek Adam 1'deki Yeşil Cin sahnesini benzer olacak.

Bununla birlikte, sızıntıya göre Cruise, Doctor Strange 2'deki tek Iron Man olmayacak. Ve işlerin ilginçleştiği yer burası. Bu sızıntı doğruysa, RDJ Multiverse of Madness'taki Iron Man'ine geri dönecek. Spesifik olarak, Endgame sırasında MCU birincil gerçekliğine benzer bir dünyadan farklı bir Tony Stark olarak görünecek. Ama o evrende, Thanos'a (Josh Brolin) karşı savaşta ölen Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) olmuş olacak.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 6 Mayıs'ta vizyona girecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.