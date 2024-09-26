Disney+, "Yenisini Açsam Daha İyi" Dedirten Hesap Paylaşma Özelliğini Kullanıma Sundu!

Disney Plus ve Netflix gibi video akış platformlarıyla ilgili son dönemde en çok tartışılan konulardan birisi de şifre paylaşımı. Bilindiği üzere bugüne dek bu gibi platformlarda şifre paylaşımının kaldırılacağı veya ücretli hale geleceğiyle ilgili birçok rapor ortaya çıktı.

Disney Plus kısa bir süre önce konuyla ilgili önemli bir adım attı. Platform, hesaplarını ortak kullanmak isteyenler için Ekstra Üye planını başlatırken, sunulan şartlar tam olarak aboneleri tatmin etmedi. Peki, Disney Plus Ekstra Üye tam olarak ne ve ne kadardan satılıyor?

Disney Plus Ekstra Üye Ne ve Fiyatı Ne Kadar?

Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda, Ekstra Üye planı sayesinde üyeliğinize aile üyesi veya arkadaşınız fark etmeksizin bir kişiyi daha dahil edebiliyorsunuz. Bunun için davet edeceğiniz kişinin en az 18 yaşında olması ve aktif veya iptal edilmiş bir Disney+ aboneliğine sahip olmaması gerekiyor.

Ekstra Üye özelliği, gereken şartları karşılayan bir Disney+ üyeliğiniz varsa Hanenizin bir parçası olmasa bile bir aile üyenizi veya arkadaşınızı üyeliğinize eklemenize imkân verir. Bir Disney+ üyeliği yalnızca bir adet Ekstra Üye eklentisine sahip olabilir ve bu eklentiye Hanenizin dışından yalnızca bir kişi erişebilir. Ekstra Üye en az 18 yaşında olmalı, Disney+ üyeliğinin oluşturulduğu ülkede ikamet etmeli ve aktif veya iptal edilmiş bir Disney+ üyeliğine sahip olmamalıdır.

Ekstra Üye planı tek bir profille sınırlı olacak ve yalnızca bir cihazda içerik izlenmesine olanak tanıyacak. Bununla birlikte, davet edilen kişi hesabın gerçek sahibiyle aynı içeriklere ve özelliklere erişebilecek. Öte yandan, bu planın fiyatı 134,99 TL. Yani, bugün Disney Plus'ta yeni bir hesap açtığınızda ödeyeceğiniz miktarla tamamen aynı.