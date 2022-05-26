Disney Plus'ın İlk Türk Dizisi Kaçış'ın Resmi Fragmanı Yayınlandı

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus'ın 14 Haziran’daki açılışına az bir süre kala, açılışıyla eş zamanlı olarak üyelerine sunacağı ilk Türk orijinal dizisi 'Kaçış'ın resmî fragmanı ve poster serisi paylaşıldı.

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikâyesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Disney Plus'ın ilk Türk orijinal dizisi 'Kaçış'ın resmî fragmanı ve poster serisi yayınlandı. 'Kaçış' için heyecanın giderek yükseldiği şu günlerde seyircinin beğenisine sunulan fragman, dizinin gizemli dünyasından merak yaratan kesitleri gözler önüne seriyor. Fragmanda "Hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebilirsin?" sorusu dikkat çekerken verilecek zorlu mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Karakteriyle çok konuşulacak Engin Akyürek'in yer aldığı poster serisinde ise dizi için kurulan etkileyici atmosferden ipuçları veriliyor. Ortadoğu'da yaşananları, diziye de adını veren yüksek tempolu bir kaçış serüveni üzerinden aktaracak olan dizi, hafızalara kazınacak sahneleriyle merakla bekleniyor.

Ses getirecek aksiyon sahneleri ve birçok duyguyu bir arada tattıracak öyküsüyle 'Kaçış'ın kadrosunda Engin Akyürek'e İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.

Kaçış Dizisi Yeni Poster Serisi

Kaçış Dizisi Konusu

'Kaçış' savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikâyeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış sunacak olan 'Kaçış' platformun açılışıyla beraber 14 Haziran’da Disney Plus'ta yerini alacak.

Kaçış Dizisi Resmi Fragmanı