Disney+ Türkiye, Abonelik Ücretine Yüzde 112 Gizli Zam Yaptı

Netflix’in en büyük rakiplerinden biri olan Disney+, bir süredir yurt dışında test ettiği reklamlı abonelik seçeneğini Türkiye’de de kullanıma sunuyor. Bu modelle kullanıcılar, daha düşük bir aylık ücret karşılığında izledikleri içeriklerde reklam görerek abonelik maliyetini düşürebilecek.

Ancak Disney+ Türkiye’nin reklamlı abonelik paketinin fiyatını açıklaması, bu modelin beklenenden farklı bir etki yaratabileceğini gösterdi. Reklamsız abonelik paketi “standart” paketin yerini alırken, Star Wars, Marvel ve Pixar yapımlarını reklamsız izlemek isteyen kullanıcıların yüzde 112 daha fazla ödeme yapması gerekeceği ortaya çıktı.

Disney+ Türkiye, Reklamsız Abonelik Paketine Yüzde 112 Zam Yaptı

14 Haziran 2022’den bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Disney+, içerik çeşitliliği konusunda Netflix’in gerisinde kalsa da Star Wars ve Marvel yapımlarıyla öne çıkıyordu. Ayrıca platformun 1080p ve 4K ayrımı olmaksızın aylık 164,90 TL’lik fiyatı, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmıştı. Ancak şirketin son hamlesi bu tabloyu değiştirebilir.

Disney+ Türkiye, “Disney+ Reklamlı” adıyla duyurduğu yeni abonelik paketini 12 Şubat’tan itibaren mevcut paketin yerine konumlandıracak. Yani şu an aylık 164,90 TL veya yıllık 1.649 TL ödediğiniz paket, bundan böyle reklamlı hale gelecek.

Reklamsız izlemeye devam etmek isteyenlerin ise “Disney+ Reklamsız” adı verilen pakete aylık 349,90 TL veya yıllık 3.499 TL ödemesi gerekecek. Bu da gizli bir zamla, geçen aya oranla yüzde 112’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. Uygun fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Disney+’ın, bu yüksek zammıyla tepki çekmesi bekleniyor.

Disney+ Reklamlı Disney+ Reklamsız Video görüntü kalitesi 4K'ya kadar UHD ve HDR video 4K'ya kadar UHD ve HDR video Eşzamanlı izleme 4 4 İndirme özelliği 10 cihaza kadar indirme 10 cihaza kadar indirme Audio 5.1 audio 5.1 audio Reklam gösterimi Reklamlı izleme Reklamsız izleme Üyelik ücretleri Aylık 164.90 TL

Yıllık 1649 TL Aylık 349.90 TL

Yıllık 3499 TL

Son olarak 12 Şubat’tan önce mevcut (reklamsız) paketten yıllık 1.649 TL karşılığında yararlanma fırsatınız olduğunu hatırlatalım. Bu aboneliği bugün satın alırsanız, 2026 Ocak ayına kadar zamdan etkilenmeden devam edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Söz konusu fiyatlarla reklamlı mı yoksa reklamsız mı Disney+ kullanmayı tercih edersiniz? Ya da Disney+'ı iptal etmek daha mı mantıklı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.