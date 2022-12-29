Marvel'dan Disney Plus'a Stan Lee Belgeseli Geliyor

Bugün Spider-Man'in yaratıcısı Stan Lee'nin doğum günü ve bunu kutlamak için Marvel, evrenin en popüler karakterlerinin yaratıcısı hakkında bir belgeselin 2023'te Disney Plus'a geleceğini duyurdu.

Lee, kariyeri boyunca Jack Kirby, Steve Ditko, Bill Everett ve diğer birçok isimle birlikte Spider-Man, Hulk, Daredevil, Thor, Iron Man, X-Men ve Fantastik Dörtlü'nün yanı sıra birçok karakteri yaratmak için çalıştı.

Lee, karakterlerinin çoğunun beyaz perdede canlandırıldığını görme şansı da buldu ve 90'ların sonlarından itibaren sinemalarda gösterilen hemen hemen her Marvel filminde sorumlu yapımcı olarak görev yaptı.

Stan Lee Belgeseli 2023'te Disney Plus'ta

Lee ayrıca Marvel Sinematik Evren'deki birçok karakteriyle bir arada oynadı. Lee, 2008'den 2019'a kadar 22 MCU filminde konuk oyuncu olarak yer aldı ve genellikle Tony Stark, Peter Parker ve Thor karakterlerine esprili sözler veya şakalar yaptı.

Disney Plus belgeseline gelince, paylaşacak şimdilik pek bir bilgi yok. Muhtemelen Marvel, Stan Lee'nin hayatını ve çizgi romanlara olan katkılarını izleyicilerle paylaşacak. Şimdilik elimizde olan tek şey duyuru kapsamında yayınlanan yukarıda videodan ibaret.

Stan Lee belgeseli bir yana dursun, önümüzdeki yıl Disney Plus'ta izleyebileceğiniz pek çok içerik var. Aşağıdaki yazımızdan Disney Plus'ın 2023 yılı içeriklerine göz atabilirsiniz.