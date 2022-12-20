Disney Plus'ın 2023 Yılı İçerikleri Belli Oldu

The Walt Disney Company’nin milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, hizmetini sürdürdüğü bölgelerdeki orijinal içerikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Ülkemiz için de sayısız orijinal içeriğe sahip Disney Plus'ın küresel çapta yayına süreceği 2023 yılı içerikleri belli oldu.

The Mandalorian - 1 Mart 2023

İmparatorluk'un çöküşünden sonra yalnız bir Mandalorian, öksüzüyle beraber galakside yol alır.

Dug Days Carl's Date - 2023

Pixar Animation Studios'tan "Dug'ın Maceraları" Pixar'ın "Up" filmindeki sevimli köpek Dug'ın komik talihsizliklerini anlatan bir kısa seridir. Her kısa bölüm, çok sevdiğimiz konuşan köpek Dug'ın arka bahçesinde yaşanan olayları onun tatlı ve çarpık gözlerinden anlatmaktadır. Emmy Award sahibi ve Academy Award adayı Bob Peterson tarafından yazılmış ve yönetilmiştir.

Loki (2. Sezon) - 2023

Marvel Studios'tan Loki'de, "Avengers: Endgame"de yaşananların sonrası ele alınmaktadır ve bu yeni dizide kurnaz süper kötü Loki (Tom Hiddleston) Fesatlık Tanrısı rolüne devam eder. Dizinin yönetmenliğini Kate Herron, baş yazarlığını ise Michael Waldron üstlenmiştir.

Peter Pan & Wendy - 2023

Peter Pan & Wendy, yapımcılığını Jim Whitaker ve Joe Roth'un üstlendiği, senaryosunu Lowery ve Toby Halbrooks'un yazdığı David Lowery tarafından yönetilen, yakında çıkacak bir Amerikan fantastik macera filmidir.

Black Panther: Wakanda Forever - 2023

Kraliçe Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünden sonra uluslarını müdahaleci dünya güçlerinden korumak için savaşıyor. Wakandalılar yeni döneme alışmaya çalışırken Savaş Köpeği Nakia ve Everett Ross’un yardımıyla kahramanlar bir araya gelmeli ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizmelidir.

Win or Lose - 2023

Win or Lose, Carrie Hobson ve Michael Yates tarafından yaratılan ve Disney Plus yayın hizmeti için Pixar Animation Studios tarafından üretilen yeni bir Amerikan bilgisayar animasyonlu televizyon dizisidir.

Star Wars Ahsoka - 2023

Ahsoka Tano'nun uzun zamandır beklenen canlı aksiyon ilk çıkışını "The Mandalorian"da yapmasının ardından, Dave Filoni tarafından yazılan Ahsoka Tano'nun hikâyesi, Rosario Dawson'ın oynadığı ve Dave Filoni ile Jon Favreau'nun yapımcılığını üstlendiği Ahsoka adlı dizi ile devam edecek.

Secret Invasion - 2023

Marvel Studios'un “Secret Invasion”ında, “Captain Marvel”da ilk kez karşılaşmış karakterlerden Nick Fury rolündeki Samuel L. Jackson ve Skrull Talos rolündeki Ben Mendelsohn yer alıyor. Farklı evrenlerden karakterlerin yer aldığı bu dizi, yıllar önce Dünya'ya sızmış ve şekil değiştirme becerileri olan bir Skrull grubunu gösteriyor.

American Born Chinese - 2023

American Born Chinese, Gene Luen Yang'ın aynı adlı çizgi romanına dayanan yeni bir aksiyon-komedi televizyon dizisidir. Çekimler Şubat 2022'de Los Angeles'ta başlamıştı. Dizinin prömiyeri Disney Plus'ta yapılacak.

Crater - 2023

Crater, John Griffin'in senaryosundan Kyle Patrick Alvarez tarafından yönetilen, yaklaşan bir Amerikan bilim kurgu macera filmi. Film 2023 yılı içerisinde Disney Plus üzerinden yayınlanacak.

Star Wars: Bad Batch (2. Sezon) - 2023

Star Wars: The Bad Batch, Dave Filoni tarafından Disney Plus yayın hizmeti için oluşturulan bir Amerikan animasyon dizisidir. Star Wars serisinin bir parçasıdır ve Star Wars: Klon Savaşları serisinin devamı niteliğindedir. Dizi Emir 66’dan hemen sonra yaşananları anlatır.