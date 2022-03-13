Disney Plus’tan Heyecanlandıran Organize İşler Duyurusu: 3. Sezon İçin Anlaştılar

İlk olarak 2005 yılında izleyiciler ile buluşan Organize İşler, son olarak 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adıyla sevenleriyle buluştu. Uzun yıllardır en çok sevilen filmlerden biri olan Organize İşler ile ilgili olarak Disney Plus’tan müjdeli haber geldi. Yakın bir zamanda ülkemize giriş yapması beklenen Disney Plus, Organize İşler filmi için planlarını duyurdu.

Organize İşler 3 Sezon İçin Disney Plus ile Anlaştı!

2022 yılı içerisinde Türkiye’de de hizmet vermesi beklenen Disney Plus’tan Organize İşler hayranlarını sevindiren haber geldi. İlk olarak Marvel Sinematik Evreni (MCU) gibi başarılı yapımları kendi çatısı altında toplamaya başlayan Disney+, rekabeti kızdıracak gibi duruyor.

Netflix gibi Türk yapımcı ve yönetmenlerle anlaşarak yerli yapımlar için adım atan Disney+, ilk anlaşmayı Yılmaz Erdoğan ile yaptı.

Edinilen bilgilere göre; Organize İşler filmi için Disney+ ve Yılmaz Erdoğan 3 sezonluk bir anlaşmaya vardı. Bunun yanında yapılan anlaşma içerisinde 2 yeni sinema filmi de yer alıyor. Ancak bu filmlerin Organize İşler dışında Yılmaz Erdoğan’ın başka yapımları olacağı tahmin ediliyor.

Oyuncu kadrosunda ise; Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi oldukça iddialı isimler yer alıyor. İddialara göre; Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın 2014 yılında rol aldığı Son Umut (The Water Diviner) filminin yönetmenliğini yapan ve başrolünü oynayan Russell Crowe ile bir dönem Kurtlar Vadisi’nde de rol alan Andy García gibi Hollywood yıldızları da olacak.