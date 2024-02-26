Diyanet TV'ye Rekor Yatırım: 42 Milyon TL'lik Ekipman Yatırımı Yapıldı!
Diyanet TV stüdyolarında kullanılmak üzere alınan elektronik ekipmanlar için rekor yatırım yapıldı. Peki, 42.1 milyon TL'lik yatırımla alınan cihazlar neler?
Bütçesiyle diğer bakanlık ve devlet kurumlarını geride bırakan Diyanet TV'ye yeni yatırım yapıldı. BirGün gazetesinin haberine göre son teknoloji ekipmanların alındığı Diyanet TV, 42.1 milyon TL'lik yatırım aldı.
Sadece Ocak ayında 9.7 milyar TL harcayan başkanlık, Diyanet TV'de kullanılmak üzere stüdyolara 40 milyon TL'den fazla ekipman parası ödendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, son teknoloji stüdyo ekipmanları için 2023'ün Ekim ayında ihale düzenledi.
Toplamda 48.6 milyon TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarılan ihale, Şubat 2024'te sonuçlandı.
Diyanet TV'ye Rekor Yatırım
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Teratek Elektronik arasında bir sözleşme imzalandı. Yapılan sözleşmenin maliyeti 43 milyon 174 bin TL değerinde. Diyanet TV stüdyoları için 42.1 milyon TL ödenerek alınan ekipmanlar şu şekilde:
- HD stüdyo kamera kafası
- Kamera kontrol üntesi
- HD geniş açı lens
- Kamera kreyn sistemi
- Resim seçme masası ve aksesuarları
- Referans kulaklığı
- Stüdyo ekran
- Stüdyo LED grafik sistemi
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Diyanet TV'nin 2023 Eylül'de aldığı kamera kafası, kamera kontrol ünitesi ve konnektör gibi aksesuarları için de 13 milyon TL'nin üzerinde bir ödeme yapıldı. Yine geçen sene alınan TV ekipmanları için de Teratek Elektronik tercih edildi.
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