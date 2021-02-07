Bitcoin Caiz Mi? Diyanet Cevapladı

Bitcoin caiz mi? Bitcoin günümüzde oldukça popüler hale geldi ve her geçen saniye yükseliyor. Vatandaşlar ise caiz olup olmadığını araştırıyor.

Alo Fetva hattına geçen yıl 155 bin soru geldiği açıklandı. Alo Fetva hattına en çok gelen soruların başında Bitcoin geliyor. Peki Bitcoin caiz mi?

Bitcoin Caiz Mi?

Alo Fetva hattına Bitcoin'in caiz olup olmadığı ile ilgili çok fazla soru geldiği belirtiliyor.

Diyanet'e göre herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değil.

Diyanet'in resmi internet sitesinde şu açıklama yer almakta.:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir."

Diyanet'in yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.

1 Bitcoin Ne Kadar?

7 Şubat 2021 itibari ile 1 Bitcoin 274.492,98 TL'ye tekabül ediyor.

Bitcoin, ilk kez 30.000 dolar'dan fazla bir fiyata ulaşarak meteorik yükselişine devam ediyor. Kripto para birimi 7 Şubat itibarıyla 38.914,20 dolar değerine ulaştı.

Bitcoin, 2018'de yaklaşık 3.000 dolar'a kadar düşen çöküşünün ardından 2020 boyunca yavaşça yükseldi. Bitcoin Aralık 2017'de de neredeyse 20.000 dolar'a ulaşmıştı.