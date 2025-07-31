DJI Osmo 360 Tanıtıldı: 100 Dakika Kesintisiz 8K Video Kaydı!

DJI, aksiyon kamerası dünyasına yeni bir soluk getiren ilk 360 derece kamerası Osmo 360'ı tanıttı. Osmo 360, 8K çözünürlükte 50 FPS kayıt yapan ilk 360 derece kamera olmak ve 100 dakika boyunca 8K 30 FPS video kaydı gerçekleştirmek gibi 360 derece kamera segmenti için birçok ilke imza atıyor.

DJI Osmo 360 Özellikleri ve Fiyatı

Osmo 360, DJI’ın özel olarak geliştirdiği ve sektörde bir ilk olan kare HDR sensörleri kullanıyor. Her biri 1/1.1 inç boyutundaki iki CMOS sensör, 360 derece kayıt yaparken 1 inçlik tek bir sensör performansı sergiliyor. Bu sensörler, f/1.9 diyafram açıklığı, 13.5 duraklık dinamik aralık ve ISO 100-51200 aralığına sahip.

Doğal olarak 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilen Osmo 360, upscaling teknolojisiyle bu değeri 8K 50 FPS’ye taşıyabiliyor. Cihaz, 4K çözünürlükte 100 FPS çekim desteğinin yanı sıra, tek lensle 5K çözünürlüğe kadar 60 FPS ve ultra geniş açı modunda 4K çözünürlüğe kadar 120 FPS video kaydı da sunuyor.

Osmo 360'ın en dikkat çekici özelliklerinin başında uzun kayıt süreleri geliyor. Şirketin paylaştığı verilere göre 100 dakikaya kadar kesintisiz 8K 30 FPS video ve 190 dakikaya kadar 6K 24 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ve -20 derece kadar düşük sıcaklıklarda bile 1.5 saate kadar kayıt yapabildiği belirtiliyor.

DJI’ın geliştirdiği HorizonSteady özelliği sayesinde kamera döndüğünde bile görüntü düz kalıyor. Ayrıca RockSteady 3.0 teknolojisi, sarsıntısız ve pürüzsüz video kayıtları sağlıyor. Aksiyon kameralarının ana kullanım amacı video kaydı olsa da, arada fotoğraf çekimi için de kullanılıyor.

Osmo 360 tek lensle 30.72 Megapiksel (4:3 oranında) fotoğraf çekebiliyor. Her iki lensin birlikte çalışmasıyla 120 Megapiksel çözünürlüğünde 2:1 oranında panoramik fotoğraflar da elde edilebiliyor.

2 inç büyüklüğe ve 314x556 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranla gelen DJI Osmo 360 dahili olarak 128 GB depolamaya sahip. (Kullanılabilir: 105GB). 1 TB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 6 - Bluetooth bağlantısı, avuç içi hareketleri ve ses komutlarıyla kayıt başlatma da Osmo 360'ın sunduğu özellikler arasında yer alıyor.

DJI Osmo 360 Fiyatı Ne Kadar?

DJI Osmo 360 standart paket için 480 Euro fiyat etiketine sahip. Adventure paketiyle birlikte satın almak isteyenlerin 630 Euro ödemesi gerekiyor. Tabii henüz ülkemizde satışa sunulmadığı için Türkiye fiyatının ne kadar olacağını bilmiyoruz.