Bakan Dönmez’den Doğal Gaz Çıkarma Çalışmaları İçin Açıklama Geldi!

Doğal gaz çıkarma çalışmaları ne durumda? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Doğal Gaz Çıkarma Çalışmaları Hakkında Yeni Açıklama

Bakan Fatih Dönmez, Bloomberg HT’de katıldığı Enerji Gelecek programında çok önemli bir açıklama yaptı. 2020 yılında yapılan çalışmalar doğrultusunda Karadeniz’de toplamda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini belirten Bakan Dönmez, "Bir hafta on gün içerisinde, en geç şubat başında Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusundaki sondajına başlayacak. Burada derin denizde çalışıyoruz, denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre” dedi.

Bakan Dönmez, “Son derece zor bir operasyon. Sadece sondaj açmak yetmiyor. Kuyuların tamamlanması için gereken birtakım işlemler var. Üretime geçtiğimizde karaya getirilmesiyle ilgili yapacağımız çalışmalar var. Bunların mühendislik çalışmaları da devam ediyor. İnşallah, 2023'te Sakarya Gaz Sahası'nda bulduğumuz gazı 2023'te Filyos'ta Türkiye'deki iletim sistemine bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Bakan Dönmez, "Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin yaptığı çalışmalarla sismik araştırmalar devam ediyor. Bu süreçler uzun zaman alıyor çünkü binlerce, milyonlarca veriyi tek tek işlemek gerekiyor. Sonrasında da o bilgiler değerlendiriliyor ve muhtemel potansiyel noktalar belirleniyor ve oralarda da sondaj yapıyoruz” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: