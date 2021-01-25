Bakan Dönmez’den Doğal Gaz Çıkarma Çalışmaları İçin Açıklama Geldi!

Doğal gaz çıkarma çalışmaları ne durumda? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.
Doğal Gaz Çıkarma Çalışmaları Hakkında Yeni Açıklama
Bakan Fatih Dönmez, Bloomberg HT’de katıldığı Enerji Gelecek programında çok önemli bir açıklama yaptı. 2020 yılında yapılan çalışmalar doğrultusunda Karadeniz’de toplamda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini belirten Bakan Dönmez, "Bir hafta on gün içerisinde, en geç şubat başında Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusundaki sondajına başlayacak. Burada derin denizde çalışıyoruz, denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre” dedi.
Bakan Dönmez, “Son derece zor bir operasyon. Sadece sondaj açmak yetmiyor. Kuyuların tamamlanması için gereken birtakım işlemler var. Üretime geçtiğimizde karaya getirilmesiyle ilgili yapacağımız çalışmalar var. Bunların mühendislik çalışmaları da devam ediyor. İnşallah, 2023'te Sakarya Gaz Sahası'nda bulduğumuz gazı 2023'te Filyos'ta Türkiye'deki iletim sistemine bağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Ülkemizin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Bakan Dönmez, "Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin yaptığı çalışmalarla sismik araştırmalar devam ediyor. Bu süreçler uzun zaman alıyor çünkü binlerce, milyonlarca veriyi tek tek işlemek gerekiyor. Sonrasında da o bilgiler değerlendiriliyor ve muhtemel potansiyel noktalar belirleniyor ve oralarda da sondaj yapıyoruz” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Yavuz sondaj gemimiz de Taşucu Limanı'nda çalışmalarını yapıyor. Sismik araştırmalar sonunda Yavuz'un nerede yeni sondaj yapacağına karar vereceğiz. Biz kendi kıta sahanlığımızda bu çalışmaları yapıyoruz ve uluslararası hukuka uygun yaptığımızı vurguluyoruz. En azından bir diyalog ortamı da oluştu. Şu anda Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor ve Avrupa Birliği ile de bu konuda müzakereler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelere yönelik uluslararası konferans düzenlenmesine yönelik çağrısı var. İnşallah bu da komşu ülkeler tarafından olumlu karşılanır ve bu meselelerin hepsi müzakere edilir diye düşünüyorum."
"Silivri'de yer altı depomuz var. Bugün itibarıyla 3,14 milyar metreküplük depolama hacmimiz var. Burada da 4,6 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Böylece, toplam 10 milyar metreküp ve yüzde 20'lik depolama hacmine ulaşmış olacağız. Yazın gaz tüketiminin düşük olduğu aylarda depoları dolduracağız, kışın da depodan o artan talebi karşılama imkanına kavuşacağız."
"Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımızı yapıyoruz. Buna göre, orta ve uzun vadeli kontratlar yapılabilecek hem de yıl içindeki talep artışlarını karşılayabilmek için spot piyasadan gaz alımlarını yapacağız. Yazın özellikle sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) cazip fiyatlar yakalarsak, yazdan sisteme alıyoruz ve depoluyoruz. Bizim bu konuda LNG piyasasını hareketlendirmemiz de gerekiyor. Bunun yolu da Tuz Gölü ve Silivri'deki depoların süratle tamamlanması. Doğal gazda 1-1,5 yıl içerisinde vadeli piyasaya da geçmiş olabiliriz."
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