Yerli İHA’larda Yeni Bir Döneme Geçiliyor!

Yerli İHA’lar (İnsansız Hava Araçları) için yeni bir dönem başlıyor. Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde yer alan Coşkunöz Holding, İnsansız Havacılık Sistemleri alanında faaliyet gösteren İVME IHS’yi satın aldı. Holding, dikey kalkış yapabilen bulut altı insansız hava araçları ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform insansız hava araçları geliştirecek.

Bulut Altı Dikey İniş Kalkışlı Yerli İHA Geliştirilecek

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, yaptığı açıklamada, “Yeni yatırımımız ile Türk savunma ve havacılık sektöründe birçok ilke imza atmayı hedefliyoruz. İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlamak gündem konularımız arasında yer alıyor. Türkiye, İHA’ların kamera ve motorlarını yurtdışından alıyor. Kamera ve motor konusunda yerlileştirme projelerimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

Özellikle İHA projelerine hız verdiklerini belirten Acay, “Geliştireceğimiz İHA’lar dikey iniş kalkış yapabilecek. Yazılımlar ile hareket kabiliyetini otonom hale getirdiğimiz İHA’lar, kullanışlı simülasyon ara yüzüyle pilota kolay kullanım sağlayacak. Ürünlerimiz farklı tip görev ve işler için eklemeler yapılarak istenilen hizmete cevap verecek özelliklerde olacak. Yerli sistemlerin üretilmesiyle sistemlere sızmaların ve kontrol etme mekanizmalarının da önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yatırım ve çalışmalar ile beraber şirketi bugünkünden daha ileriye taşıyacaklarını söyleyen Acay, “Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak gelecek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Askeri ve tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda optimum ürünleri geliştirerek yerli ve milli üretim yapmayı, hayata geçirmeyi planladığımız kiralama sistemi ile sınırlı ihtiyaçlara da cevap verebilir hale gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Acay, “Türkiye IHA alanında önemli teknolojileri üreten bir ülke konumuna geldi. Birçok teknoloji, Türk firmaları tarafından sağlanabiliyor. Coşkunöz gibi köklü işletmelere düşen görev, bu firmaları desteklemektir. Biz de teknolojiyi yurtdışında aramak yerine, uzun zamandır bu alanda çalışan, hazır altyapı, teknoloji ve Ar-Ge kültürüne sahip, milli bir firma olan IVME’yi satın alarak destek vermeyi istedik. Girişimci bir KOBI’yi holding kanatlarının altına alarak çok daha büyük hedefleri gerçekleştirebilecek yerli ve milli UAVERA’ya dönüştürdük” ifadelerine yer verdi.