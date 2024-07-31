Doğalgaza Dev Zam! Kombiyi Açarken İki Kez Düşüneceksiniz

Türkiye'deki ürün ve hizmetlere ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Enflasyon ve dolar kuru kaynaklı olan bu fiyat artışları, özellikle de asgari ücretle geçinen vatandaşları bir hayli zolruyor. Ne yazık ki kısa süre önce bu zamlara bir yenisi daha geldi .Konutlarda kullanılan doğalgaza kışın kombiyi açarken iki kez düşünmenize neden olacak dev zam geldi.

Konutlarda Kullanılan Doğalgaza Yüzde 38 Zam Geldi,

Konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Ağustos 2024'tem itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapılacak. Zam, BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlandı. BOTAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak, mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.



Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Yıllık doğalgaz tüketimi 300.000 Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 33.1,



Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 oranında artış yapılmıştır.



Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğalgaz tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Elektrik üretimi amacıyla kullanılan doğal gaz ve yıllık tüketimi 300 bin 1 metreküp üzeri olan serbest tüketicilerin elektrik dışındaki doğal gaz kullanımı fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.