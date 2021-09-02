Doge NFT Küçük Bir Farkla Yeniden Satışa Çıkarılıyor

Doge NFT'si bir kez daha satışa çıkarıldı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre kripto para dünyasının önemli bir parçası olan kripto para biriminin başka bir yan ürünü olan Shiba Inu görüntüsünün değiştirilemez tokeninin kısmi mülkiyeti dün Dogecoin ve alternatif ödeme seçenekleri ile satışa sunuldu.

Haziran ayında NFT için 1,696 ETH ödeme yapan PleasrDAO, mülkiyetinin bir kısmını token haline getiriyor ancak merkezi olmayan finans liderlerinden oluşan PleasrDao, mülkiyetin büyük bir kısmını elinde tutacak.

Doge NFT'si Ne Kadara Satılıyor?

DOGE için başlangıç fiyatının perakende yatırımcıları hedef almak için 1 ABD dolarının altında olacağı belirtildi. Açık artırma, katılımcılara token dağıtacak olan DeFi protokolü Miso'da olacak. Jetonlar, merkezi olmayan borsa Sushi Swap'ta yalnızca Dogecoin ile değil aynı zamanda diğer birçok kripto para birimiyle de yeniden satılmaya hazır olacak.

PleasrDAO'dan Jamis Johnson, Bloomberg'e yapmış olduğu açıklamada Doge'nin tartışmasız tüm mem'lerin kralı olduğunu ve PleasrDAO'nun başka herhangi bir şeye dünyayı dünyanın kültürel tarihinin ayrılmaz bir parçası olan bir şeye sahip olmaya davet etmek kadar daha heyecanlı olamayacağını söyledi.

Johnson, açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

"İnternet… Bir fikrin ortak mülkiyeti etrafında inşa edilen topluluklar için gelecek parlak ve internetin Mona Lisa'sı olan parçalanmış Doge'nin içinde yaşadığımız bu tuhaf yeni dünyanın parıldayan bir örneği olacağına inanıyoruz."

Doge mem'in popülaritesi eğer Dogecoin adlı kripto para birimi olmasa bu kadar yüksek olmayabilirdi. Bu mem'in de viral ömrü bu nedenle kısa olabilirdi. 2013 yılında Bitcoin ile dalga geçmek için yaratılan

Dogecoin, bu yıl mayıs ayında popülerlik açısından zirveye oturana kadar sıfıra yakın piyasa değeri ile nispeten küçük bir kripto para birimi olarak kaldı ancak zamanla piyasa değerine göre dördüncü en büyük kripto para birimi haline geldi.

Dogecoin değeri açısından o zamandan bu zamana kadar her ne kadar önemli bir ölçüde gerilemiş olsa da internetin ünlü mem'i dünya çapında hala konuşulmaya devam ediyor ve bunda paylaştığı tweetler sayesinde Elon Musk'ın katkısının da önemli olduğunun altını ayrıyeten çizmek gerekiyor.