Çanakkale Savaşını Konu Alan Yeni Oyun Duyuruldu! İşte Tanıtım Videosu

Ünlü Birinci Dünya Savaşı oyunlarıyla tanınan BlackMill Games, WW1 serisinin yeni oyunu Gallipoli'yi duyurdu. Yeni yapım genellikle oyun dünyasında göz ardı edilen Ortadoğu Cephesi'ne odaklanarak tarihi Çanakkale Savaşı ve Gelinbolu Cephesi'ni konu alacak. İşte detaylar!

Gallipoli Neler Sunacak?

Oyuncuları ilk defa Osmanlı İmparatorluğu saflarına davet eden Gallipoli, dönemin atmosferini yansıtacak gerçekçi haritalara, birebir tasarlanmış silahlara, özgün müziklere ve üniformalara ev sahipliği yapacak. FPS temelli olsa da taktiksel bir oynanış sunan bu yapım, takım ve sınıf tabanlı mekanikleriyle benzersiz bir deneyim sunmayı hedeliyor.

Ayrıca Gallipoli'nin savaş alanı sadece Çanakkale ile sınırlı kalmayacak. Geliştirici ekip, oyuncuların Dardanel kıyılarındaki rüzgarlı sahil savaşlarından, harabeye dönmüş şehirlerdeki çatışmalara ve hatta kum fırtınalarıyla dolu çöl muharebelerine kadar geniş bir coğrafyada mücadele edeceğini belirtiyor. Oyunun tüm Ortadoğu Cephesi'nin kapsayan haritası, oyunculara mekan çeşitliliği ve farklı savaş atmosferleri vadediyor.

Gallipoli çevrim içi modlarıyla da adından söz ettirecek gibi görünüyor. Oyun, 50 kişilik devasa cephe savaşlarında hücum ve savunma birlikleri olarak ikiye ayrılan oyuncuları karşı karşıya getirecek. Özellikle çapraz platform desteği sayesinde, farklı cihazlardaki oyuncular aynı savaş alanında buluşabilecek.

Bununla birlikte Battlefield 6'da da olduğu gibi çevrim içi sunucularda takım dengesizliğini önlemek için yapay zeka botları yer alacak. Ancak özel maçlarda bu özelliği isteğe bağlı olarak kapatıp açabileceksiniz.

Gallipoli Ne Zaman Çıkacak?

Savaş oyunları sevenlerin merakla beklediği Gallipoli, 2026 yılında , PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S oyuncularıyla buluşacak. Kısa bir süre önce Steam başta olmak üzere çeşitli platformlarda listelenen oyunu şimdiden istek listenize ekleyebilirsiniz.

Gallipolli Tanıtım Fragmanı

Peki siz yeni birinci dünya savaşı oyunu Gallipoli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.