1999 Yılında Üretilen Dokunmatik Ekranlı iMac G3 Ortaya Çıktı! (Video)

iMac G3 neredeyse 26 yıl önce, 6 Mayıs 1998'de Steve Jobs tarafından duyurulmuştu. Zamanına göre iMac, yarı saydam plastikten yapısıyla endüstriyel tasarımda bir devrim olarak kabul ediliyordu.

Ayrıca seri portlar ve disket okuyucular gibi teknolojileri CD ve USB'ye kıyasla arka planda bırakan teknolojide dokunmatik ekranlı bir versiyonunun bulunduğunu biliyor muydunuz?

Muhtemelen cevabınız hayır çünkü Apple resmî olarak hiçbir zaman iMac G3'ün dokunmatik ekranlı bir versiyonunu tanıtmadı. Bilindiği kadarıyla Apple mühendisleri de böyle bir proje üzerinde hiç çalışmadılar ancak satış noktası terminalleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan ve aynı zamanda bir Apple katma değerli satıcısı olan Elo Touch Solutions, iMac G3'leri dokunmatik ekranla modifiye edip satıyordu.

Dokunmatik Ekranlı iMac G3

Bu iMac'ler interaktif kiosk makineleri olarak satılıyordu, bu yüzden dokunmatik ekranları vardı ancak modern dokunmatik ekran teknolojisinden farklılardı. Bunun yerine Elo tarafından satılan iMac G3, kullanıcının ekrana nereye dokunduğunu belirlemek için akustik ses dalgalarını kullanan bir sisteme sahipti.

İlginç bir şekilde bu teknoloji 3D Touch'tan yıllar önce dokunmatik basıncı da ölçebiliyordu. O dönemki iMac G3 üzerinde yapılan bu değişiklikler oldukça maliyetliydi, öyle ki iMac'lerin her biri o dönemde 1.599 dolara mal oluyordu ve bulunması da pek kolay değildi.

Geçtiğimiz ay, YouTuber Michael MJD, bu özel iMac G3 prototiplerinden birine erişme fırsatı yakaladı. Michael, iMac G3'ü çalışırken gösteren bir video paylaştı ve dokunmatik ekranın 1999'dan kalma bir şey için oldukça iyi çalıştığını gösterdi. Yukarıdaki videodan o yıllardaki teknolojinin neler sunduğunu inceleyebilirsiniz.

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