Dolandırıcıların Yeni Yöntemine Dikkat: Telefon Numaranız Kopyalanabilir!

Son dönemlerde siber saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de bunun çeşitli örneklerine rastlıyoruz. Son gerçekleşen olay ise dolandırıcıların yeni yöntemini adeta gözler önüne seriyor.

Genelde telefon numarası kopyalamak en sık kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinin başında geliyor. Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı olan Abdurrahim Albayrak da bu dolandırıcıların mağduru oldu.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını söyleyen bir vatandaş, dolandırıldığını anladığında kendisini arayan numarayı geri aradı ama karşısına hiç beklemediği bir isim çıktı.

Vatandaş, Albayrak Tarafından Dolandırıldığını Düşündü

Geçtiğimiz günlerde 63 yaşındaki bir vatandaşın da aynı yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı. Telefonla aranan 63 yaşındaki kişi, yine arayanların kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve "hesabınızdaki karışıklık var" iddiasıyla başka bir hesaba 100 bin lira havale yaptırdığını söyledi.

Olay sonrası dolandırıldığını anlayan şahıs emniyete başvurdu ve kendisini arayan telefon numarasını aradığında da karşısına eski Galatasaray yönetici Abdurrahim Albayrak'ın çıktığı belirtti. Albayrak konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çok tatsız bir olay yaşadık. Dolandırıcılar numaramı kopyalamışlar. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Arayanlar beni tanımıyor. 50-60 kişiye bunun dolandırıcıların işi olduğunu anlatmaya çalıştım. Birçok insan mağdur oldu. Emniyet ekiplerimiz çok büyük bir şebekeyi benim sayemde çökerttiklerini söylediler."