Amerika’da başkanlık seçimlerinde rekabet hiç olmadığı kadar kızıştı. Bir yanda Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump, diğer yanda ise Kamala Harris, 5 Kasım 2024 yani bugün sonlanacak başkanlık seçimleri için kıyasıya mücadele ediyor.

Elbette ki dünyanın en zengin insanının seçimde seni desteklemesi elindeki imkanları adeta sonsuz kılıyor. Bunun en net örneğini bir süre önce Elon Musk'ın Trump'a oy veren şanslı vatandaşlara 1 milyon dolar vereceğini açıklamasıyla görmüştük.

Ancak ünlü milyarderin bu adımı özellikle Harris taraftarları tarafından tepkiyle karşılanmış pek çok kişi Musk'ı seçmene rüşvetle suçlamıştı. Hatta Harris cephesi Tesla ve SpaceX CEO'sunu mahkemeye vermişti. Şimdi ise mahkeme Elon Musk'ın parasına istediğine verebileceğini söyledi.

Mahkeme Kararını Verdi: Elon Musk, İstediği Kişiyi Zengin Yapabilir

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner tarafından açılan "sivil davada" karar çıktı. Mahkeme, Elon Musk'ın seçmenlere milyonlarca dolarlık ödül vermeye devam edebileceğine karar verdi. İddia makamının “siyasi bir pazarlama hilesi” ve “sahte bir piyango” olarak nitelendirdiği ödüller dağıtılmaya devam edecek.

Resmi kayıtlara göre şu ana kadar milyonlarca kişi Elon Musk'ın PAC isimli organizasyonuna katılarak Trump'a destek verdikleri yönünde imza attı. Anlaşmanın geçerli olduğu eyaletlerde imza atan kişilerden her gün bir tanesi ise 1 milyon dolar değerinde ödül kazandı. Ancak bunun bir çekiliş olmadığının da altı çizildi.

America PAC yöneticisi Chris Young, mahkemede yaptığı açıklamada kazananların rastgele seçilmediğini, bu kişilerin PAC'in siyasi değerlerine uyumlu olduklarından emin olmak için önceden değerlendirildiğini söyledi. Bu da seçmeni kandırmak ya da rüşvet vermek değil, taraflardan birinin kendi destekçilerini ödüllendirmesi olarak yorumlandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce mahkemenin aldığı karar doğru mu yoksa Elon Musk'ın dağıttığı ödül gerçekten rüşvet mi? Peki sıradaki ABD Başkanı sizce Donald Trump mı yoksa Kamala Harris mi olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.