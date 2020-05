Twitter'dan Kritik Hamle: Donald Trump ile Twitter Arasındaki İpler Geriliyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı tweeti yanıltıcı içerik olduğu gerekçesi ile kaldıran Twitter, oldukça sert tehditlere maruz kalmıştı. Donald Trump ile Twitter arasındaki ipler hızla gerilmeye devam ederken Twitter, bu gerginliğin derinliğini artıracak başka bir adıma imza attı.

Donald Trump tarafından paylaşılan tweetin yanıltıcı içerik olarak filtrelenip kaldırılması ardından yaşanan gerilimde Trump, sosyal medya şirketlerine yeni düzenlemelerin getirilebileceğini ve gerektiği durumlarda kapatılabileceklerini vurgulamıştı. Nitekim geçtiğimiz saatlerde yeni bir sosyal medya kararnamesi imzalandı.

Öte taraftan bu durumu kabullenmeyen Twitter yeni bir adıma imza atarak Trump'ın bir başka paylaşımını hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesi ile etkileşime kapatarak devre dışı bıraktı.

Twitter just hid & disabled engagement with Donald Trump’s tweet for violating terms of service. pic.twitter.com/6hyYYYROZB