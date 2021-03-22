Donald Trump, Kendi Sosyal Medya Platformunu Çıkarıyor

Donald Trump kendi sosyal medya platformunu ne zaman çıkaracak? Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformu ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki aylarda kendi sosyal medya platformunu başlatmayı planladığı bildiriliyor.

Donald Trump Kendi Sosyal Medya Platformunu Tanıtacak

Uzun süredir Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Jason Miller tarafından açıklama geldi. Miller yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın muhtemelen yaklaşık iki veya üç ay içinde burada kendi platformuyla sosyal medyaya geri döndüğünü göreceğiz. Oyunu tamamen yeniden tanımlayacak ve herkes Başkan Trump'ın tam olarak ne yaptığını görmek için bekleyecek ve izleyecek, ancak bu kendi platformu olacak" dedi.

Jason Miller, sosyal ağın neleri içereceği konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi. Bu noktada Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformunda neler olacağı bilinmezliğini korumakta. Trump, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'nda beş kişinin ölümüne neden olan isyan kışkırtmasının ardından Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere çoğu sosyal medya platformundan men edilmişti.

Önümüzdeki haftalarda Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformu ile ilgili detayların gelmesi bekleniyor.

Neler Olmuştu?

6 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basılmıştı. Biden'ın zaferini kabul etmeyen Trump destekçileri, Kongre önünde polis ile karşı karşıya gelmişti ve polisler ile Trump destekçileri arasında çatışma yaşanmıştı.

Donald Trump da olayların yaşandığı sırada sosyal medya hesapları üzerinden bir dakikalık video paylaşmıştı. Başkan videoa yandaşlarına seçimin "hileli" olduğu konusunda ısrar etmeye devam ederken "eve gitmelerini" söylemişti.

Sosyal medya devleri yayınlanan videoyu çok kısa süre içerisinde silmiş ve Trump'ın hesabını askıya almıştı.

Twitter'dan yapılan açıklamada da "@realDonaldTrump hesabını yakından incelediğimizde, son zamanlarda bu hesaptan yapılan paylaşımları şiddete teşvik ettiğini ya da dışarıdan şiddete teşvik edici göründüğünü tespit ettik. Çarşamba günü yaşanan korkunç olaylardan sonra Twitter kullanıcı sözleşmesi üzerinde değişikliğe gittik ve bu gibi olaylara sebebiyet verebilecek paylaşımların sahipleri hakkında yeni kurallar ekledik." cümlelerine yer verilmişti.

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