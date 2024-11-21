Donald Trump Kripto Para Bakanlığı Kuracak: Bitcoin'in Yükselişi Uzun Bir Süre Daha Devam Edebilir!

Geçtiğimiz haftalarda ABD^de yeniden başkan seçilen Donald Trump, seçim döneminde desteklediği kripto para borsalarıyla ile ilgili yeni planlarıyla gündeme geldi. Aktarılanlara göre ABD Başkanı, Beyaz Saray'da yalnızca kripto para piyasayaları ile ilgilenecek yeni bir kurumu hayata geçirmek istiyor. Detaylar haberde.

Donald Trump, Kripto Paralar İçin Hükümette Yeni Bir Yetkili Belirleyecek

2024 yılı boyunca yatırımcıların yüzünü pek de güldürmeyen kripto paralar, kasım ayının başında gerçekleşen ABD seçimlerinin ardından adeta havaya uçtu. Başkanlığı tekrardan kazanan Donal Trump'un seçim konuşmalarında kripto piyasasını desteklemesi bu durumun en büyük sebeplerinden. Yerel kaynakların haberlerine göre ABD Başkanı, çok yakında bu alanda verdiği önemli vaatlerinden birini hayata geçirecek.

İddialara göre Donald Trump ve ekibi, kripto para politikalarına odaklanacak yeni bir Beyaz Saray pozisyonu açmak için harekete geçti. Söz konusu pozisyonun, yalnızca kripto para politikalarıyla sorumlu olacağı söyleniyor.

ABD tarihinde dijital varlıklara yönelik atanan ilk sorumlu olarak tarihe geçecek Mevcut kişinin, Kongre, Beyaz Saray ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumlar arasında bir bağlantı olarak görev alacağı belirtiliyor. Yatırımcıların en büyük isteği ise yeni sorumlunun Başkan Trump'a direkt olarak öneri verebilecek bir yetkiye sahip olması.

Analistler, kripto para borsaları ile ilgili yeni bir hükümet biriminin, piyasalardaki yükselişe destek verebileceğini öne sürüyor. Beyaz Saray'da devam eden kripto para piyasaları çalışmaları hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Gelişmeler için takipte kalın!

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