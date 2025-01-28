Donald Trump, Meksika'yı "Haritadan" Sildi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine dönüşünün ardından imzaladığı tartışmalı kararnameyle, Meksika Körfezi'nin adı "Amerika Körfezi" olarak değiştirildi. Ayrıca Alaska'nın ünlü Denali Dağı da yeniden eski adı olan Mount McKinley olarak anılacak. Google Maps kullanıcıları da bu değişiklikleri yakında haritalarında görecek.

Google, söz konusu gelişmenin ABD hükümetinin kaynaklarınca uygun görmesi sebebiyle yapıldığını belirtti. Meksika'daki kullanıcılar, "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edecek. ABD dışındaki kullanıcılar ise hem eski hem yeni isimleri haritalarında görebilecek.

Neden Böyle Bir Karar Alındı?

Trump, Meksika Körfezi'nin ekonomik önemine dikkat çekerek, bu ismin ABD'nin geleceği ve ekonomisi üzerindeki etkilerini vurguladı.

Kararnamede, "Körfez, Amerika’nın ekonomik gücünde kritik bir rol oynamaya devam edecek" sözleri yer aldı. Tabii bu karar Meksika ve ABD arasındaki gerilimi iyice körükleyecek gibi duruyor. Denali Dağı'na gelince, bu isim aslında 2015 yılına kadar Mount McKinley olarak biliniyordu.

Eski Başkan Barack Obama, yerli halklara jest yapmak amacıyla dağın ismini değiştirmişti. Trump'ın kararnamesi, bu değişikliği geri alarak, 25. ABD Başkanı William McKinley'i onurlandırmak niyetinde. Ne kadar yerinde bir karar orası tartışılır.

Google Maps'ten Açıklama

Google, ABD hükümet kaynaklarına göre güncellemeler yaptığını belirterek, bu isim değişikliklerinin ABD kullanıcıları için kısa sürede haritalara yansıyacağını duyurdu. Ancak:

ABD dışındaki kullanıcılar ise hem eski hem yeni isimleri haritalarında görebilecek.

Google, GNIS (Geographic Names Information System) veritabanının güncellenmesiyle bu değişikliklerin uygulanacağını açıkladı. Şirket, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: