Ortalığı Karıştıran İddia: Trump, TikTok'u Oracle'a mı Sattıracak?

TikTok, Donald Trump göreve gelmeden hemen önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Trump, göreve başladıktan kısa bir süre sonra Tikok yasağının uygulanmasını 75 gün daha uzattı.

Bu süre zarfında TikTok'un ana şirketi ByteDance, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nde erişime açık olmasını sağlamak için anlaşma yapmak zorunda. Bu nedenle bir süredir çok sayıda kişi ve şirket TikTok'u satın almaya niyetleniyor.

Şimdiye kadar TikTok için teklif vermek isteyenler arasında Elon Musk ve MrBeast öne çıkmıştı. Kısa bir süre önce ise NPR tarafından Trump yönetiminin TikTok'u alması için Oracle ve diğer yatırımcılarla bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.

TikTok'u Oracle mı Alacak?

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Donald Trump, Oracle ile herhangi bir görüşme yaptığını reddetti fakat TikTok hakkında birçok kişi ile konuştuğunu ve gelecek ay bir karar verebileceğini söyledi.

ByteDance, Trump öncesinde TikTok'u satma fikrine kesinlikle karşı çıkıyordu ancak Trump'ın sosyal medya platformunun ABD'de yeniden erişime açılması için devreye girmesiyle birlikte ByteDance'in tutumu da değişti.

TikTok'un resmî X hesabı üzerinden yapılan bir açıklamada TikTok krizi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalışılacağı belirtildi. Trump'ın son derece net açıklamasından sonra TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geleceği yeniden belirsizliğini korumaya başladı.

Platformun kime ve hangi koşullar altında satılacağı gibi soruların cevabı için bir süre daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.