Donald Trump'ın Sesiyle Yapay Zekaya Rap Parçası Söyletildi: Listelerde Zirveyi Gördü!

Son dönemde yapay zekânın gelişiminin giderek artması, ses öğretimiyle farklı insanların seslerine şarkı söylettirme olanağının önünü açtı. Bir dizi farklı çalışmanın bu seferki konuğu da Donald Trump oldu.

Asıl ilginç olan ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sesini kullanarak yapay zekâ ile üretilen bir rap parçasının iTunes'un hip-hop listesinde iki numaraya yükselmesi oldu.

Yapay Zeka ile Listeleri Alt Üst Eden "Trump the Don" Parçası

Donald Trump released a "First Day Out" rap song HAHAH! pic.twitter.com/yW6bgwodX6 — Hi-Rez The Rapper (@HiRezTheRapper) August 25, 2023

"Trump the Don" ismine sahip parça, 25 Ağustos'ta kendi sanatçı adıyla yayınlayan 30 yaşındaki ABD'li rapçi Hi-Rez'in fikriydi. Hi-Rez parçayı, Trump'ın 2020 seçimleriyle ilgili suçlamalar nedeniyle Georgia emniyetine teslim olduğu 24 Ağustos'ta çekilen meşhur sabıka fotoğrafının yer aldığı bir albüm kapağıyla birlikte Twitter'da paylaştı.

Şarkının sözleri, Trump'ın sesiyle söylenen "Kefaletle çıktım, kefaletle çıktım. Asla içeri tıkılmayacağım." gibi sözleri içeriyor. Parça Twitter'da da yaklaşık 3 milyon kez dinlendi.

Hi-Rez şarkının başarısı karşısında soğukkanlı bir şekilde "Acayip eğleniyorum. Nefret edin, takipten çıkın hiç umrumda değil." dedi. Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da Apple'ın iTunes uygulamasının hip-hop listesinde ikinci sıraya kadar yükselmeyi başaran parça için "Çok komik." diyerek desteğini paylaştı.