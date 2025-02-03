Gece Görüş Kameralı Doogee S119 Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsunuz ve tasarımdan çok özellikleriyle ilgileniyorsanız, Doogee S119 tam da aradığınız ürün olabilir. Akıllı telefonların giderek daha ince ve kırılgan hale geldiği bir dünyada işlevselliği her şeyin önüne koyan şirketin yeni telefonu, gece görüş kamerası ve 10.200 mAh'lık devasa bataryasıyla dikkat çekiyor. İşte Doogee S119 özellikleri ve fiyatı

Doogee S119 Özellikleri ve Fiyatı

2025 kuşkusuz ince ve kırılgan akıllı telefonların yılı olacak. Samsung'un duyurduğu Galaxy S25 Edge ve Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen iPhone 16 Air bunun en büyük kanıtı. Ancak Doogee S119, bunlara kıyasla çok daha farklı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Sağlam ve işlevsel telefonlar üretmesiyle bilinen şirket geleni burada da bozmamış.

Doogee S119,6,72 inç boyuta ve Full-HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Ancak her zamanki gibi darbelere karşı dayanıklı olan bu ekran, telefondaki tek panel değil. Doogee S119, arka tarafta yer alan 1.32 inç büyüklüğünde ikinci bir ekrana sahip.

360×360 çözünürlük sunan bu ikincil ekranın amacı ise saat kontrolü, bildirim takibi, çağrı yanıtlama gibi işlevsel özellikler sunmak. Performans tarafında ise MediaTek'in uygun fiyatlı telefonlar için ürettiği ve gündelik işlerde yeterli olan MT8788 çipini görüyoruz. 8 GB fiziksel RAM ve 24GB'a kadar sanal RAM desteği de yine Doogee S119'da mevcut.

Bildiğiniz üzere sanal RAM, telefonunuzun hafızasının bir ksımını RAM görevi görmesi için ayırabileceğiniz bir özellik. Elbette ki 24 GB'ı sanal RAM yaparsam ben ne yapacağım diye düşünebilirsiniz. Bunu da düşünen Doogee'i S119'da 512 GB hafıza ile karşımıza çıkıyor.

Basit bir kıyaslama yapmamız gerekirse iPhone 16 ve Galaxy S25 gibi telefonlar 128 GB depolama alanına sahipken, bu içeriğin yazıldığı bilgisayar 256 GB depolamaya sahip. Kamera tarafında ise bizi 108 megapiksel ana kamera, zfiri karanlıkta bile görüntü kaydetmenizi sağlayan ve gece gözleriniz olabilecek 20 megapiksel gece görüş kamerası ile 5 megapiksel geniş açı lensi karşılıyor

Ön tarafta ise 16 megapiksel bir lens mevcut. Batarya her Doogee modelinde olduğu gibi S119'da da oldukça büyük. Telefonun 10.200 mAh'lık bataryası var ve 33W hızla şarj olabiliyor. Doogee S119, suya ve toza karşı da dayanıklı ve S119, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip.

Doogee S119, 339,99 dolar yani 12.200 TL'ye şirketin resmi sitesinde satışa çıktı. Dayanıklılık ve performans arayanlar için harika bir seçenek olan bu cihaz, özellikle macera tutkunları ile zorlu koşullarda çalışan insanların ilgisini çekiyor.