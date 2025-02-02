Xiaomi, Çok Yakında Bu Cihazlara Veda Edecek!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da geçmişte satışa sunduğu cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Ancak bu cihazlardan bazıları için sona yaklaştık.

Xiaomi, alt markaları Redmi ve POCO imzalı bazı modellerin içerisinde olduğu büyük bir akıllı telefon havuzuna verdiği güncelleme desteğini bırakacak. Gelin bu modellere bir göz atalım.

Android 15'ten Sonra Güncelleme Almayacak Xiaomi, Redmi, POCO Modelleri

Xiaıomi, kısa bir süre önce artık güncelleme desteği sunulmayacak akıllı telefonları içeren End of Life listesini şubat ayı için güncelledi. Listeye yeni eklenen cihazlar, Android 15'in ardından herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak. Cihazlar yalnızca bazı ufak çaplı güvenlik ve düzenleme güncellemelerinde Xiaomi'den destek alacak.

Güncelleme Desteği Alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri:

Mi Note 3

Mi MIX 3, MIX 4 (CN), Xiaomi MIX Fold (CN)

Mi MAX 3

Mi A3 (Android One)

Xiaomi Pad 5 Pro (CN), Xiaomi Pad 5 Pro 5G (CN)

Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 (Global)

Mi 10 Lite zoom (CN), Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra (CN), Mi 10S (CN)

Mi 10T, Mi 10T Pro

Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G

Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9 Prime

Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi 10X 4G

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9T

Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max

POCO X3 NFC

POCO M3, POCO M3 Pro 5G, POCO F3, POCO F3 GT

POCO C31 (IN)

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