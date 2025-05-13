DOOM: The Dark Ages Erken Erişime Açılıyor! İşte Tarih ve Saati

Henüz resmi çıkışına günler varken DOOM: The Dark Ages çoktan bazı oyuncuların ellerine geçti. Premium Edition alanlar, 12 Mayıs'ta saatler tam 17:00'yi gösterdiğinde oyuna atladı bile. Avrupa'dakiler için bu erişim 13 Mayıs sabahına denk geliyor. Standart sürümcülerse, 14 Mayıs akşamına kadar dişini sıkmak zorunda kalacak.

DOOM: The Dark Ages'in erken erişimi, Türkiye saatiyle 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 03:00'de başladı. X'te (eski Twitter) paylaşılan görsele göre bölge bazlı çıkış saatleri ise şöyle:

Eski DOOM'dan Eser Yok, Doom Slayer Yenilendi

Peki oyun bu kadar sabırsızlığa değmiş mi? Bu oyun bildiğimiz o zıplamalı, çifte pompalı, sonsuz aksiyonlu DOOM değil. 2016'daki DOOM'dan öncesine gidiyor. Doom Slayer bu defa yalnız savaşmıyor; Argent D'Nur'daki Night Sentinels ekibiyle cehennem ordularının üstüne yürüyor.

Hâlâ cehennem var evet ama Doom Slayer bu kez biraz daha ağır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Artık çevik bir ölüm makinesi değil, tam anlamıyla bir yürüyen kale. Elinde hem kalkan hem testere olan "Shield Saw" ile rakiplerini doğrayıp, gelen saldırıları anında geri püskürtüyor.

Yeni Mekanikler Övgü Aldı

The Dark Ages; Xbox Series X/S, PS5 ve PC için çıkış yaptı. Ön yüklemeler de şu an aktif. Peki oyun hakkında şimdiye kadar yapılan yorumlar nasıldı?

Oyunu deneyimleme fırsatını elde eden oyuncular; görsellerin, dövüş sistemi ve yeni mekaniklerin övgüye layık olduğunu söylüyorlar. Ama gelin görün ki bazıları oyun ilerleyişinin fazla çizgisel olduğunu söylemiş. Bazısı için bu çok da önemli bir detay değil. DOOM'un vurdulu kırdılı mekaniklerini seven ve senaryosuna fazla takılmayan büyük bir kitle var.

Siz erken erişim sürecinde yer aldınız mı yoksa 15 Mayıs için gün sayanlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım.