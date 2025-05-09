Türkçe Dil Destekli Yeni DOOM Yapımının Çıkış Fragmanı Yayınlandı (Video)

DOOM serisinin merakla beklenen yeni halkası DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs’ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X platformları için çıkış yapacak. Son olarak oyunun resmi çıkış fragmanı da kısa süre önce yayınlandı.

Fragmanda bol aksiyonlu oynanış görüntülerine ve kullanabileceğimiz çok sayıda silahın sahnelerine yer veriliyor. Görsel kalite ve müzikler açısından da seriye yakışan güçlü bir deneyim vadeden yeni yapım, Türkçe dil desteğine de sahip olacak.

Çıkış Fragmanıyla Birlikte Oyunun İnceleme Puanları da Yayınlandı.

oyuna ait son fragmanın yayınlanmasından hemen sonra inceleme ambargosu da kalktı ve yeni yapıma ait ilk inceleme puanları da yayıncılar tarafından paylaşılmaya başlandı. Buna göre DOOM: The Dark Ages, Metacritic’te 84, Opencritic’te ise 85 puan ortalaması yakalayarak eleştirmenlerden oldukça olumlu yorumlar almayı başardı.

İşte bazı yayınların verdiği puanlar:

Windows Central: 5/5

Playstation Universe: 9.5/10

Sportskeeda Gaming: 9.5/10

Playstation Lifestyle: 9/10

GamingBolt: 9/10

Techradar: 4/5

Eurogamer: 4/5

SirusGaming: 9/10

Shacknews: 9/10

Gamesurf: 9/10

Comicbook: 8/10

DOOM: The Dark Ages, şu anda PC, PS5 ve Xbox Series S/X için ön siparişe açılmış durumda. Oyunun çıkış yaptığı gün itibarıyla Xbox Game Pass kütüphanesinde de yerini alacağını belirtelim.

İşte yeni oyunun çıkış fragmanı:

Peki siz DOOM serisinin yeni oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...