Dört Samsung Modeline Daha One UI 4.1 Güncellemesi Geldi
Yeni tanıtılan Galaxy S22 serisi ile karşımıza çıkan One UI 4.1 güncellemesi, kısa süre önce dört model için daha kullanıma sunuldu.
Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 ile karşımıza çıkan yeni One UI 4.1 güncellemesi, dört Samsung modeline daha geldi. Daha önce Galaxy S21, Note 20, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Flip 3 ve Galaxy S20 FE 5G gibi cihazlar için yayınlanan bu yeni güncelleme, şimdi de orta segment dört Samsung modeli için dağıtımına devam ediyor.
One UI 4.1 Güncellemesi Dört Modele Daha Geldi
Samsung, One UI 4.1 için hazırlanan güncelleme planı doğrultusunda uyumlu modelleri yeni sürüme geçiriyor. Şirket, son olarak Galaxy M52 5G, Galaxy A90 5G, Galaxy A42 5G ve Galaxy Quantum 2 modellerine güncellemeyi göndermeye başlamıştı.
One UI 4.1 güncellemesi Galaxy M52 5G için M526BXXU1BVC6, Galaxy A90 5G için A908NKSU4EVC1, Galaxy A42 5G için A426BXXU3DVC2 ve Galaxy Quantum 2 için A826SKSU2CVC1 yapı numaralarıyla geliyor ve Mart 2022 güvenlik ekini de bünyesinde barındırıyor.
One UI 4.1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
- Telefonunuzdan Ayarlar’a girin.
- Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.
- İndir ve Yükle’ye tıklayın.
- Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir’i tıklayın.
- Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.
- Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.
- Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.
Android 12 Tabanlı One UI 4.1 Alan Ve Alması Beklenen Modeller Neler?
- Galaxy S Serisi
- Galaxy Note Serisi
- Galaxy Z Serisi
- Galaxy A Serisi
- Galaxy M Serisi
- Galaxy F Serisi
- Galaxy Xcover Serisi
- Galaxy Tab Serisi
Galaxy S Serisi
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
Galaxy Note Serisi
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10+ (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Fold (LTE / 5G)
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A Serisi
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s
- Galaxy A72
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A01
- Galaxy A11
- Galaxy A31
- Galaxy A41
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A02
- Galaxy A02s
- Galaxy A03s
- Galaxy A12
- Galaxy A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
Galaxy M Serisi
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M01
- Galaxy M02s
- Galaxy M02
- Galaxy M21
- Galaxy M21s
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M31 Prime Edition
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M51
- Galaxy M31s
- Galaxy M52 5G
Galaxy F Serisi
- Galaxy F41
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F02s
- Galaxy F12
- Galaxy F22
Galaxy Xcover Serisi
- Galaxy Xcover Pro
- Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A 8.4
- Galaxy Tab A7
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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