Dört Samsung Modeline Daha One UI 4.1 Güncellemesi Geldi

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 ile karşımıza çıkan yeni One UI 4.1 güncellemesi, dört Samsung modeline daha geldi. Daha önce Galaxy S21, Note 20, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Flip 3 ve Galaxy S20 FE 5G gibi cihazlar için yayınlanan bu yeni güncelleme, şimdi de orta segment dört Samsung modeli için dağıtımına devam ediyor.

One UI 4.1 Güncellemesi Dört Modele Daha Geldi

Samsung, One UI 4.1 için hazırlanan güncelleme planı doğrultusunda uyumlu modelleri yeni sürüme geçiriyor. Şirket, son olarak Galaxy M52 5G, Galaxy A90 5G, Galaxy A42 5G ve Galaxy Quantum 2 modellerine güncellemeyi göndermeye başlamıştı.

One UI 4.1 güncellemesi Galaxy M52 5G için M526BXXU1BVC6, Galaxy A90 5G için A908NKSU4EVC1, Galaxy A42 5G için A426BXXU3DVC2 ve Galaxy Quantum 2 için A826SKSU2CVC1 yapı numaralarıyla geliyor ve Mart 2022 güvenlik ekini de bünyesinde barındırıyor.

One UI 4.1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar’a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle’ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir’i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

Android 12 Tabanlı One UI 4.1 Alan Ve Alması Beklenen Modeller Neler?

Galaxy S Serisi

Galaxy Note Serisi

Galaxy Z Serisi

Galaxy A Serisi

Galaxy M Serisi

Galaxy F Serisi

Galaxy Xcover Serisi

Galaxy Tab Serisi

Galaxy S Serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note Serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Serisi

Galaxy Fold (LTE / 5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Serisi

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A03s

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy M Serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy M52 5G

Galaxy F Serisi

Galaxy F41

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover Serisi

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab Serisi