Dost Ülkelere Milli Savunma Sanayi Güvencesi!

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yükselişi, son yıllarda tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Özellikle dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracat adımları, hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün yaptığı son açıklamalar da bu başarının somut örnekleriyle dolu. Türkiye, kendi ürettiği hava araçlarıyla gökyüzünde güvenliğin garantörü haline geliyor. Peki dost ülkelere satılan/gönderilen savunma sanayi ürünleri hangileri ve kaç adet? İşte konuyla ilgili detaylar...

SSB Başkanı Görgün Açıkladı: 5 Adet HÜRKUŞ, 12 Adet ATAK, 75 Adet ANKA-AKSUNGUR İHA!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar 5 adet HÜRKUŞ temel eğitim uçağı, 12 adet ATAK taarruz helikopteri ve tam 75 adet ANKA ile AKSUNGUR insansız hava aracı, dost ve müttefik ülkelere başarıyla teslim edildi. Bu teslimatlar, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde ne kadar ileri gittiğini ve artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, diğer ülkelerin de tercihi haline geldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Özellikle HÜRKUŞ, temel pilotaj eğitiminde modern ihtiyaçlara cevap veren bir uçak olarak öne çıkıyor. Yerli üretim kabiliyeti, düşük bakım maliyetleri ve gelişmiş uçuş sistemleri sayesinde pek çok ülke, hava kuvvetlerini HÜRKUŞ ile güçlendirme yoluna gidiyor. Bunun yanında acil veya gerekli görülen durumlarda HÜRKUŞ üzerinde yapılacak ufak değişiklikler ile uçağı mini bir saldırı uçağına çevirmek mümkün. ATAK helikopterleri ise özellikle sıcak bölgelerde yüksek manevra kabiliyeti ve etkili taarruz kapasitesiyle tercih sebebi oluyor. Sahip olduğu gelişmiş aviyonik sistemler ve atış gücüyle ATAK, dost ülkelerin envanterine kritik bir katkı sağlıyor.

ANKA ve AKSUNGUR gibi insansız hava araçları ise artık sadece keşif ve gözetleme değil, çoklu görev kabiliyetleriyle de fark yaratıyor. Uzun menzilli görev yapabilmeleri, gece ve gündüz koşullarında etkin operasyonlar yürütebilmeleri bu İHA'ları sahada vazgeçilmez unsurlar haline getiriyor. Türkiye’nin bu platformları ihraç etmesi, global savunma pazarında daha etkin bir oyuncu haline gelmesini sağlıyor. Bunun yanında bahsi geçen araçların ihracatlarının yapılmasıyla birlikte diğer ülkelerin de dikkatini çeken Türkiye, dış basında özellikle son dönemlerde sıkça yer alıyor.

Peki siz dost ülkelere yapılan bu ihracatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz...