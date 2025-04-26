Gerçekten Doğru Mu? F-35 Projesi Çöküyor!

F-35 projesi gündemden hiç düşmüyor desek yeridir. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Pentagon'un "dengesiz" tavrı, uçakların diğer ülkelerde sınırlandırılmış olan kullanım kapasiteleri ve dahası eleştirilerin odağında. Bunun yanında ABD'li gazeteci Laura Loomer tarafından verilen bilgilerse projenin büyük oranda olumsuz bir süreçte olduğunu bildiriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

F-35 Projesi Çöküyor Mu? İşte Detaylar!

Dünyanın en pahalı savaş uçağı projelerinden biri olarak gösterilen F-35 programı, son günlerde yine sert eleştirilerin hedefi oldu. ABD'li gazeteci Laura Loomer’ın ortaya koyduğu bilgilere göre, Amerikan Hava Kuvvetleri, işlevsel radar sisteminden yoksun, tam anlamıyla savaşa hazır olmayan jetleri envanterine katmak zorunda kalıyor. Yani evet, doğru duydunuz: trilyon dolarlık savaş uçağının bazı versiyonlarında düzgün çalışan bir radar bile bulunmuyor.

Bu iddialar tartışılırken, teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden Elon Musk'tan çok daha sarsıcı bir yorum geldi. Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ucuz drone sürüleri mürettebatlı uçakları anında yok edecek” diyerek, askeri stratejinin önümüzdeki yıllarda köklü bir değişime uğrayacağı mesajını verdi. Üstelik bu görüş, yalnızca bir tahminden ibaret değil. Sahadaki teknoloji gelişimi de tam olarak Musk'ın işaret ettiği yöne evriliyor.

Bugün otonom uçabilen, yapay zeka destekli kararlar alabilen ve sürü formasyonunda koordineli saldırılar düzenleyebilen mikro drone sistemleri, çok daha düşük maliyetlerle üretilebiliyor. Birkaç yüz dolarlık birim maliyetlerle sahaya sürülebilecek binlerce drone, milyarlarca dolar harcanarak geliştirilen ve bakım maliyetleriyle boğuşan F-35 gibi dev uçaklara karşı ciddi bir avantaj elde edebilir. Özellikle radar tespiti zor olan küçük boyutlu ve hızlı drone'lar, hava savunma sistemlerini aşarak mürettebatlı platformlara doğrudan tehdit oluşturabilecek kapasitede.

ABD Savunma Bakanlığı ve diğer birçok ülkenin askeri kurumları, son yıllarda drone sürülerine karşı yeni nesil savunma sistemleri geliştirmeye yöneldi. Ancak ortadaki gerçek şu: Teknoloji her geçen gün daha da ucuzlarken, geleneksel savaş araçlarının esnekliği sınırlı kalıyor. Bu durum, yüksek teknoloji ürünü dev platformları, daha basit ve ucuz sistemler karşısında savunmasız bırakabilir. Kısacası savaş meydanlarında güç dengeleri sessiz ama köklü bir değişim geçiriyor. Artık mesele sadece daha hızlı, daha güçlü ya da daha pahalı olmak değil. Hızlı üretilebilen, akıllı ve uyarlanabilir sistemler geleceğin asıl kazananları olacak. Mürettebatlı savaş uçaklarının karşısında uçan devler değil, sürüyle gelen görünmez tehditler yer alacak gibi duruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...