Dota 2'den Oyuncuları Şaşkına Çeviren Sürpriz: Mini Dövüş Oyunu Eklendi!

Dota 2, yeni Crownfall Act 3 güncellemesiyle birlikte beklenmedik bir sürpriz yaparak Sleet Fighter adında tam kapsamlı bir mini dövüş oyunu ekledi.

Eklenen yeni mini oyun, Dota 2 istemcisinden oynanabiliyor ve oyunculara beş Dota 2 kahramanından birini seçerek klasik 2D dövüş aksiyonunda mücadele etme imkanı sunuyor.

Dota 2'nin Artık Dövüş Oyunu Var

Sleet Fighter, Crownfall Bölüm 3'ün karlı teması ve tabii ki popüler dövüş oyunlarından ilham alıyor. Oyuncular Marci, Bristleback, Tusk, Vengeful Spirit, Dawnbreaker gibi kahramanlar arasından seçim yapabilir. Ayrıca, her birinin kendine özgü hareketleri ve alternatif görünümleri mevcut. Sleet Fighter, hem çevrimiçi hem de yerel olarak hem tek oyunculu hem de PvP dövüşlerini destekliyor.

Bazı Dota 2 hayranları, Sleet Fighter'ın Riot Games'in 2025'te çıkması planlanan 2XKO dövüş oyununa bir tepki olabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise Valve'ın bu yeni mod ile ne tür tepkiler alacağını görmek istediğini öner sürüyor.

Sleet Fighter, Dota 2'ye ücretsiz bir ekleme olarak sunuluyor ve şimdiden oyuncular tarafından oldukça beğeniliyor. Dövüş oyunu hayranları ve Dota 2 severler için kesinlikle denenmeye değer bir mod olarak görünüyor.