Pek çoğumuzun akıllı ev teknolojileriyle adını duyduğu Dreame, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin odağundaki ürün grubu ise halihazırda bir dünya markası olarak kabul edildiği robot süpürgeler. Son olarak şirket, merakla beklenen amiral gemisi robot süpürgesi X40 Ultra ile birlikte toplamda 6 adet yeni robot süpürgesini Türkiye’de lansmana özel kampanyayla satışa sundu. İşte detaylar!

Dreame Yeni Robot Süpürgelerini Türkiye'de Lansmana Özel Kampanyayla Satışa Sundu

Dreame Türkiye, yeni ürünlerini lansmana özel fiyatla satışa sundu. Bunlar arasında Dreame X40 Ultra özellikle dikkat çekerken, orta segmentte L10s Plus, L10 Prime, L10s Pro Gen 2, giriş segmentte ise D10 Plus Gen 2 ve D9 Max Gen 2 robot süpürgeleri tüketicilere sunulan en yeni modeller oldu. Söz konusu robot süpürgelerin fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Dreame X40 Ultra: 57, 999 TL

12,000 Pa emiş gücüne sahip olan Dreame X40 Ultra, 57,999 TL tavsiye edilen fiyatı ile zincir mağazalarda ve online alışveriş platformlarında satışa çıktı. Söz konusu modeli alanlar, 2 yıla ek 1 yıl ekstra garanti hakkı kazanarak toplamda robot süpürgeleri için 3 yıl garanti kapsamı elde ediyor.

Bunun yanında 1 adet yedek kauçuk fırça, 2 adet yedek yan fırça, 3 adet ikili paspas ped, 2 adet yedek toz torbası ve 2 adet yedek filtre de hediye olarak kazanıyor.

Dreame L10s Plus: 19,999 TL

7,000Pa emiş gücü, 90 güne kadar eller serbest temizlik, ultrasonik halı algılama özelliği ile gelen Dreame L10s Plus ise 19,999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla satışta. Lansmana özel kampanya kapsamında 8 Ekim tarihine kadar satın alımlarda 1 adet yedek kauçuk fırça, 2 adet yedek yan fırça, 2 adet yedek filtre, 2 adet yedek toz torbası, 3 çift yedek paspas ped hediye.

L10 Prime: 19,999 TL

4,000 Pa emiş gücü, çift döner paspas, paspas kaldırma ve kendi kendine paspas temizleme özelliğine sahip L10 Prime ise 19,999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. Lansmana özel L10 Prime satın alanlar 2 adet yedek filtre, 2 adet yedek yan fırça, 1 adet kauçuk fırça, 6 çift paspas ped hediye hakkı kazanıyor.

Dreame L10s Pro Gen 2: 16,999 TL

7,000 Pa emiş gücü, otomatik paspas kaldırma, DuoScrub Paspaslama, ultrasonik halı algılama ve daha birçok özelliği ile satışta olan Dreame L10s Pro Gen 2 ise 16,999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. Dreame L10s Pro Gen 2 satın alanlar 3 çift paspas ped hediye fırsatı kazanıyor.

D10 Plus Gen 2:: 16,999 TL

16,999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile sunulan D10 Plus Gen 2 satın alanlar 3 adet yedek toz torbası hediye fırsatı yakalıyor.D9 Max Gen 2: 6,000Pa emiş gücüne ve hem süpürge hem paspas özelliğine sahip D9 Max Gen 2 13,999₺ tavsiye edilen satış fiyatıyla sunuluyor.

Dreame D9 Max Gen 2: 13,999 TL

6,000Pa emiş gücüne ve hem süpürge hem paspas özelliğine sahip D9 Max Gen 2 13,999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla sunuluyor.

Dreame Türkiye ayrıca lansmana özel yeni robot süpürge modellerinde ek garanti ve hediye aksesuarlar sunuyor. 24 Eylül - 8 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında söz konusu modellerden birini satın alanlar; yedek parçalar, paspas pedleri ve filtreler gibi hediyelerin yanı sıra ekstra garanti avantajı kazanıyorlar.

Kampanyadan yararlanmak için ürün satın aldıktan sonra, 31 Ekim 2024 tarihine kadar Dreame’nin hediye formunu doldurmanız gerekiyor.